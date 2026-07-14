Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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14.07.2026 17:37:00
Bitcoin Has Fallen 50% From Its Peak. History Points to What Comes Next.
Bitcoin (CRYPTO: BTC) has shed half its value since peaking at $126,128 last October. Longtime holders might call this a "normal Tuesday night." Newer crypto investors are probably less amused.For context, here's what previous drawdowns looked like:Gain CycleContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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