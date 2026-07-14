Bitcoin Suisse Aktie
WKN DE: BTC000 / ISIN: NET000BTC000
|
14.07.2026 13:01:04
Bitcoin Suisse will in Deutschland wachsen
Dank der MiCAR-Lizenz der Bitcoin Suisse (Europe) AG können die Zuger nun auch die Deutschen Kunden aktiv bedienen. Die Expansion nach Europa verantwortet Roman Przibylla.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bitcoin Suisse
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Bitcoin Suisse
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!