Bitcoin Well informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bitcoin Well hat sich am 22.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 beendeten Quartals geäußert.

Bitcoin Well hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 16,2 Millionen CAD gegenüber 12,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at