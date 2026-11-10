BitGo a Aktie
WKN DE: A41MPT / ISIN: US0919471013
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10.11.2026 08:39:40
Bitgo: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 9, 2026, Bitgo (NYSE:BTGO) announced total revenue of $2.9 billion as digital asset trading activity softened. Institutional adoption of regulated digital asset infrastructure remains central to its business model as clients demand proper market structure. Three things management said stand out.
Traditional financial markets separate execution venues from asset storage to limit counterparty risk. Bitgo addresses this through Off-Exchange Settlement (OES), which lets clients trade on external venues while maintaining assets in regulated custody.
Bitgo completed the acquisition of the New York Digital Investment Group (NYDIG) institutional trading business on August 27, launching Bitgo Global Markets to broaden its financial services. The deal adds structured products, financing options, and derivative capabilities for institutional clients.
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