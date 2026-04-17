BitMine Immersion Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BitMine Immersion Technologies präsentierte in der am 14.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 28.02.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 8,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BitMine Immersion Technologies ein Ergebnis je Aktie von -0,600 USD vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 626,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at