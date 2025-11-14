BitMine Immersion Technologies Aktie

BitMine Immersion Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DGNM / ISIN: US09175A1079

14.11.2025 06:48:04

BitMine Immersion Technologies Names Chi Tsang CEO

(RTTNews) - Bitmine Immersion Technologies, Inc. (BMNR), on Friday it has appointed Chi Tsang as Chief Executive Officer and to its Board of Directors, effective immediately.

Chi Tsang will take over from Jonathan Bates.

The company also added three independent directors, Robert Sechan, Olivia Howe, and Jason Edgeworth.

Robert Sechan is the Founder of NewEdge Capital Group and CEO of NewEdge Wealth.

Jason Edgeworth is Asset Manager for JPD Family Holdings.

Olivia Howe is Chief Legal Officer at RigUp.

In the overnight trading, BitMine Immersion Technologies traded 1.12% lesser at $36.16 on the New York Stock Exchange.

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung an den US-Börsen -- ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

