BitMine Immersion Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

BitMine Immersion Technologies lud am 13.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 15,98 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,600 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 2,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at