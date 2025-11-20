BKS-Aktie: Bank macht deutlich weniger Gewinn

Die BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt hat nach neun Monaten weniger Gewinn erzielt.

Unterm Strich blieb ein Gewinn nach Steuern von 111,8 Mio. Euro, das waren um 18,3 Prozent weniger als in der Vorjahresperiode, teilte die Bank am Donnerstag mit. Der Ergebnisrückgang war bereits Ende Oktober angekündigt worden. Begründet wurde er mit dem gesunkenen Leitzinsniveau und der verhaltenen Konjunkturentwicklung.

Das niedrigere Zinsniveau schlug sich in einem Rückgang des Zinsergebnisses um 3,5 Prozent auf 175,2 Mio. Euro nieder. Die Risikovorsorgen stiegen von 22,6 auf 32,5 Mio. Euro, die BKS Bank begründete dies mit dem schwachen konjunkturellen Umfeld. Der Provisionsüberschuss stieg dagegen dank höherer Nachfrage nach Wertpapieren um 6,1 Prozent auf 54,5 Mio. Euro. Das operative Geschäft läuft laut Angaben der Bank stabil. Das Neukreditvolumen sei bis Ende September um knapp 15 Prozent gestiegen, trotz verhaltener Investitionstätigkeit.

Im Wiener Handel notiert die BKS Bank-Aktie zwischenzeitlich auf Vortagesniveau bei 16,70 Euro.

