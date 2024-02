BKS Bank-Aktie: BKS Bank geht für 2023 von deutlich höherem Gewinn aus

Das liege deutlich über dem Ergebnis 2022 in Höhe von 63,3 Mio. Euro, teilte die Bank am Donnerstag mit. Die endgültigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr werden voraussichtlich am 4. April bekanntgegeben.

Der Vorstand der BKS Bank fasste den Beschluss, der Hauptversammlung am 8. Mai eine Dividende in Höhe von 35 Cent je dividendenberechtigter Aktie für das Geschäftsjahr 2023 vorzuschlagen. Im Geschäftsjahr 2022 betrug die Dividende 25 Cent.

pel/ton/kre

(APA)