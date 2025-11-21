Black Ridge Acquisition: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Black Ridge Acquisition präsentierte in der am 19.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Black Ridge Acquisition ein EPS von -0,110 USD in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1,9 Millionen USD, gegenüber 2,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,35 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at