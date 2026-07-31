Blackbaud: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Blackbaud stellte am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,79 USD gegenüber 0,540 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 290,5 Millionen USD – ein Plus von 3,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Blackbaud 281,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at