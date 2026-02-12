|
12.02.2026 06:31:29
BlackLine legte Quartalsergebnis vor
BlackLine hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 0,08 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BlackLine noch ein Gewinn pro Aktie von 0,790 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 183,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BlackLine 169,5 Millionen USD umgesetzt.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,390 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,45 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 700,43 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 653,34 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
