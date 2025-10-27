Blackstone Aktie
WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072
|
27.10.2025 15:30:08
Blackstone hires Apollo’s European buyout boss
Michele Rabà to take over in April from Lionel Assant, who will focus on co-chief investment officer roleWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
