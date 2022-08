Blick ins Depot des Starinvestors: So hat Carl Icahn im zweiten Quartal 2022 investiert

A A Drucken

Carl Icahn hat seine Beteiligungen im zweiten Jahresviertel 2022 offengelegt.



Starinvestor Carl Icahn nahm im zweiten Quartal 2022 ein paar Anpassungen in seinem Depot vor. Da sein verwaltetes Vermögen die Grenze von 100 Millionen US-Dollar übersteigt, ist er - wie auch alle anderen institutionellen Investoren, die in diesen Höhen agieren - dazu verpflichtet, die Änderungen sowie alle weiteren Beteiligungen gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC offenzulegen. Welche Änderungen sich in Icahns Portfolio im abgelaufenen Jahresviertel ergeben haben, zeigt das folgende Ranking. Stand ist der 30. Juni 2022, es wurden nur Aktienpositionen berücksichtigt. Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Neilson Barnard/Getty Images for New York Times,Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images