Block (XYZ) Q4 2025 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.Thursday, Feb. 26, 2026 at 5 p.m. ETBlock (NYSE:XYZ) reported significant adjusted operating income and gross profit growth in fiscal Q4 2025, implemented a workforce reduction to just under 6,000 employees, and raised its 2026 profitability outlook. Management increased guidance for both gross profit and adjusted operating income, citing accelerated product innovation driven by AI-supported organizational design. The company’s 2025 financial momentum was reinforced by Cash App user expansion, increased Square GPV, record NVA, and substantial lending origination growth across products. Leadership outlined a future focused on intelligence-driven capabilities, faster decision-making, and deep engagement within its ecosystems, signaling confidence in sustaining long-term growth targets. The revised cost structure is expected to improve profitability throughout 2026, with the majority of operating income gains realized in the second half.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.