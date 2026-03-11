Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|
11.03.2026 01:33:00
Bloom Energy: Buy, Sell, or Hold?
Bloom Energy (NYSE: BE) is on an absolutely incredible run. The solid-oxide fuel cell company skyrocketed more than 80% to begin 2026. As of March 5, the stock is trading above $150 and has risen an astounding 550% in the past 12 months. Of course, this then raises the question of whether investors should continue buying Bloom. Or perhaps, is it more advantageous to hold or sell at this moment? There's a lot to be excited about when it comes to Bloom Energy, but the enthusiasm has caused the stock to reach a level that may not make sense for many investors.The demand for Bloom Energy is staggering. The San Jose, California-based company provides a form of clean energy that is a needed solution amid a rapidly evolving energy industry. Artificial intelligence (AI) data centers and industrial electrification are driving Bloom's record revenue.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu Bloom Energy

Aktien in diesem Artikel
|Bloom Energy
|140,26
|5,51%
