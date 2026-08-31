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31.08.2026 06:31:29
Bloomage BioTechnology A präsentierte Quartalsergebnisse
Bloomage BioTechnology A stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es stand ein EPS von 0,18 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bloomage BioTechnology A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,250 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 926,8 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 21,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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