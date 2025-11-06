|
Blue Jet Healthcare: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Blue Jet Healthcare lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,01 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,36 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 1,65 Milliarden INR, gegenüber 2,08 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,54 Prozent präsentiert.
