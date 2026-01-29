BlueHarbor Bank Aktie
WKN DE: A0YGT5 / ISIN: US0956131058
|
29.01.2026 14:56:41
Blueharbor Bank Bottom Line Rises In Q4
(RTTNews) - blueharbor bank (BLHK) revealed a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $3.22 million, or $1.07 per share. This compares with $2.11 million, or $0.70 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 22.6% to $8.46 million from $6.90 million last year.
blueharbor bank earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.22 Mln. vs. $2.11 Mln. last year. -EPS: $1.07 vs. $0.70 last year. -Revenue: $8.46 Mln vs. $6.90 Mln last year.
