BluMetric Environmental: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

BluMetric Environmental hat am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,3 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BluMetric Environmental einen Umsatz von 14,0 Millionen CAD eingefahren.

