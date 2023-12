BMW-Aktie zieht an, Stellantis-Aktie beflügelt.: Automobilsektor setzt Rallymodus fort

Der Sektorindex Stoxx 600 Automobiles & Parts setzte am Freitag die Ende Oktober begonnene Rally fort und stieg um 1,7 Prozent auf 653 Punkte. Oberhalb von 661,36 Zählern hätte der Subindex den höchsten Stand seit Februar 2022 erreicht.

Analyst Jose Asumendi von der Bank JPMorgan stellte in einer strategischen Studie nochmals die zukünftigen Impulsgeber für die Hersteller und Zulieferer heraus. Sei in den vergangenen Jahren das Wachstum die alleinige Antriebsfeder für die Aktienkurse gewesen, so dürfte in Zukunft die Erwirtschaftung von Barmitteln zunehmend diese Rolle übernehmen.

Mit Blick auf Einzelwerte hob der Experte die Aktien von Stellantis und BMW besonders hervor. Stellantis sei Klassenbester hinsichtlich der Profitabilität bei Elektrofahrzeugen. BMW habe eine ausgewogene Strategie zur Verteidigung von Gewinnen und Marktanteilen. Stellantis-Aktien verteuerten sich im EURONEXT-Handel um 1,93 Prozent auf 21,66 Euro und erreichten einen Höchststand, BMW-Aktien legten via XETRA ebenfalls um 1,13 Prozent auf 103,70 Euro zu.

