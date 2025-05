NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Stellantis nach der Ernennung eines neuen Konzernchefs auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 10,48 Euro belassen. Mit Antonio Filosa, derzeit unter anderem zuständig für das Tagesgeschäft in Nord- und Südamerika, gehe die Automobilholding auf Nummer sicher, schrieb Stephen Reitman in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Filosa sei mit seinen 51 Jahren jung genug, um die Entwicklung des Konzerns langfristig beeinflussen zu können./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2025 / 10:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2025 / 10:54 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.