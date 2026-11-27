Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A2AMU2 / ISIN: US0727433056
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27.11.2026 02:43:22
BMW reports lower Q3 earnings as China woes mount
BMW reports a drop in profits in the July to September quarter amid fierce competition from China.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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