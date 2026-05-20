Bodhtree Consulting: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bodhtree Consulting gab am 18.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Bodhtree Consulting hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,05 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,300 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 83,6 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,5 Millionen INR umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,650 INR beziffert, während im Vorjahr -0,470 INR je Aktie in den Büchern standen.

Bodhtree Consulting hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 194,30 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 219,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 60,74 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at