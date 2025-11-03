|
BOE Technology Group präsentierte Quartalsergebnisse
BOE Technology Group ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BOE Technology Group die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 HKD gegenüber 0,030 HKD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat BOE Technology Group im vergangenen Quartal 58,21 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BOE Technology Group 54,78 Milliarden HKD umsetzen können.
