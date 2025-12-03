Spirit AeroSystems Holdings Aktie
Boeing-Aktie verliert: Kartellbedenken: Boeing soll Airbus-beliefernde Spirit-Segmente abgeben
Airbus wäre laut FTC bereit, die Geschäftsbereiche zu kaufen, die es mit Produkten beliefert. Das malaysische Luft- und Raumfahrtunternehmen Composites Technology Research Malaysia sei bereit Subang zu übernehmen. Die Behörde forderte Boeing und Spirit außerdem auf, weiterhin Teile und Dienstleistungen an konkurrierende Auftragnehmer für Militärflugzeugprogramme zu liefern.
Die Fusionskontrollbehörde der Europäischen Kommission hatte zuvor Mitte Oktober die Übernahme unter Auflagen genehmigt. Wie die EU-Behörde damals mitteilte, hat sie das 4,7-Milliarden-US-Dollar-Angebot von Boeing genehmigt, nachdem die Unternehmen Zugeständnisse angeboten hatten, um Wettbewerbsbedenken auszuräumen. Die Unternehmen hätten sich bereit erklärt, Teile des Spirit-Geschäfts zu veräußern, nachdem die Aufsichtsbehörde Bedenken geäußert hatte, dass die Übernahme den weltweiten Wettbewerb bei Flugzeugstrukturen und großen Verkehrsflugzeugen behindern könnte.
An der NYSE verliert die Boeing-Aktie zeitweise 2,88 Prozent auf 199,48 US-Dollar.
DOW JONES
