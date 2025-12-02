Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Optimismus 02.12.2025 22:05:00

Boeing-Aktie mit Kurssprung: Optimistische Cashflow-Aussagen beflügeln

Boeing-Aktie mit Kurssprung: Optimistische Cashflow-Aussagen beflügeln

Die Anleger von Boeing haben sich am Dienstag von optimistischen Aussagen des Finanzchefs anstecken lassen.

Während der europäische Konkurrent Airbus aktuell mit Qualitätsproblemen kämpft, griffen die Anleger bei dem US-Flugzeugbauer zu.

Der Kurs zog an der NYSE um 10,15 Prozent auf 205,38 US-Dollar an: So will Boeing im Jahr 2026 wieder einen Barmittelüberschuss generieren. Die Aktien erreichten ihren höchsten Stand seit Anfang November, während Airbus zuletzt auf ein Tief seit September zurückfielen.

Am Markt hieß es, dies wäre eine bedeutende Wende in der Finanzlage, während sich der Flugzeughersteller darauf vorbereite, die monatlichen Produktionsraten zu erhöhen und Verzögerungen beim Großraumjet 777X zu beheben. Auf die Cashflow-Perspektive eingestimmt wurden die Anleger vom Finanzchef Jay Malave im Rahmen einer Konferenz der Schweizer Großbank UBS. In deren Rahmen gab der Manager einen ersten detaillierten Einblick in die Liquiditätsprognosen des Flugzeugherstellers für 2026.

Börsianer erwarten 2026 ein Jahr mit wieder mehr Dynamik, sofern die Flugzeugauslieferungen weiter steigen und sich die Lieferketten stabilisieren.

Langfristig rechnet das Unternehmen weiterhin damit, das noch unter altem Management gesteckte Cashflow-Ziel von zehn Milliarden US-Dollar zu erreichen. "Es gibt keinen Grund, warum wir das nicht schaffen sollten, sobald wir in der Produktion höhere Auslastungsraten erzielen", sagte Malave im Rahmen der Konferenz.

Längerfristig gesehen stehen die Airbus-Aktionäre aber noch deutlich besser da: Während die Boeing-Titel im April noch auf einem Tief seit Oktober 2022 standen, haben die Airbus-Papiere in diesem Jahr eine Rekordrally hinter sich, die Ende Oktober ihren Höhepunkt fand. Seither war zuerst von Gewinnmitnahmen die Rede, doch zuletzt machten Probleme mit Software und Rumpfteilen den Anlegern Sorgen. Die Boeing-Aktien dagegen haben jetzt seit ihrem Zwischentief von Mitte November bis zu 15 Prozent zugelegt.

/tih/jsl/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Boeing-Aktie dennoch schwächer: Emirates erhöht Bestellung für verspätete Boeing 777X

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Boeing Co.mehr Nachrichten

Analysen zu Boeing Co.mehr Analysen

25.11.25 Boeing Buy UBS AG
24.11.25 Boeing Outperform Bernstein Research
17.11.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 176,54 9,30% Boeing Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:39 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stärker in den Feierabend -- DAX legt letztlich zu -- US-Börsen schließen mit Plus -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Der heimische und der deutsche Leitindex konnten am Dienstag Gewinne einfahren. An der Wall Street dominierten die Käufer. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen