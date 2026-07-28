Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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28.07.2026 16:28:08
Boeing Reports Loss on $280 Million Hit to Troubled Air Force One Program
Boeing pushed back delivery of two presidential planes by four years. The delay and related expenses contributed to a bigger-than-expected loss in the second quarter.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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