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Air Holdings Aktie

Air Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55

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28.07.2026 16:28:08

Boeing Reports Loss on $280 Million Hit to Troubled Air Force One Program

Boeing pushed back delivery of two presidential planes by four years. The delay and related expenses contributed to a bigger-than-expected loss in the second quarter.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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