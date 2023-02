ATX und DAX zurückhaltend erwartet -- Asiens Börsen in Grün

Vor den anstehenden Zinsentscheidungen dürften sich die Anleger am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt zurückhalten. In Asien dominierten am Mittwoch die Bullen.

AUSTRIA

Der Wiener Handel dürfte am Mittwoch leichter eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der ATX 0,4 Prozent tiefer bei 3.372 Punkten.

Erneut gehen Anleger angesichts der bevorstehenden Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Federal Reserve in dieser Woche keine größeren Engagements ein. Die beiden Zinsentscheidungen werden am Mittwoch und am Donnerstag gefällt.

DEUTSCHLAND

Die Anleger in Frankfurt warten am Mittwoch ab.

Eine Stunde vor Handelsauftakt steht der DAX gerademal 0,09 Prozent im Plus bei 15.142 Zählern.

Am Abend nach dem Ende des XETRA-Handels gibt die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt, gefolgt von der Europäischen Zentralbank und der Bank of England am Donnerstag. Die Signale stehen auf weitere Zinserhöhungen angesichts einer unverändert hohen Inflation und eines starken Arbeitsmarktes in den USA. ie US-Notenbank dürfte das Tempo der Zinserhöhungen allerdings erneut drosseln. "Gleichzeitig wird Fed-Chef Powell die Pressekonferenz nutzen, um dem Markt zu signalisieren, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht vorbei ist", schrieben Tiffany Wilding und Allison Boxer, Ökonominnen des Vermögensverwalters Pimco.

Außerdem stehen einige Unternehmen mit aktuellen Geschäftszahlen im Fokus.

WALL STREET

Der US-Handel zeigte sich am Dienstag höher.

Der Dow Jones ging mit einem Plus von 1,10 Prozent bei 34.086,89 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite schloss daneben 1,67 Prozent höher bei 11.584,55 Zählern.

Im Fokus stand weiter die zur Wochenmitte anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank. Die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England folgen am Donnerstag. Zudem läuft die Berichtssaison auf vollen Touren. Am Markt wird allgemein erwartet, dass die Fed die Zinssätze um 25 Basispunkte anheben wird und damit einen weiteren Gang zurückschaltet nach den zuletzt kräftigen Erhöhungen um 50 und 75 Basispunkte im vergangenen Jahr. Hinweise erhofft man sich am Markt vor allem über den künftigen Zinskurs der US-Notenbank. "Wir bezweifeln, dass die Fed bei ihrer Sitzung mit einer taubenhaften Überraschung aufwarten wird, aber das bevorstehende Ende der Zinserhöhungen ist dennoch positiv für die Risikobereitschaft", so Willem Sels, Global Chief Investment Officer bei HSBC Global Private Banking & Wealth.

ASIEN

Die größten Börsen in Fernost zeigen sich am Mittwoch von ihrer freundlichen Seite.

In Tokio verzeichnet der Nikkei aktuell (06:40 Uhr) einen Gewinn von 0,09 Prozent bei 27.350,86 Punkte.

Auch in China geht es aufwärts. Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,31 Prozent auf 3.265,61 Zähler. In Hongkong legt der Hang Seng um 0,38 Prozent auf 21.926,17 Punkte zu.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX