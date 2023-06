Asiens Börsen im Plus

An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag bergauf.

AUSTRIA

Anleger am Wiener Aktienmarkt agierten zur Wochenmitte zurückhaltend.

Der ATX notierte zu Handelsbeginn minimal im Minus und verbuchte zunächst auch weiter Verluste. Ein kurzer Ausflug über die Nulllinie war bereits am frühen Nachmittag wieder beendet. Letztlich ging der ATX 0,59 Prozent tiefer bei 3.042,61 Einheiten in den Feiertag.

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch insgesamt in schwacher Verfassung gezeigt. Trübe Konjunkturdaten kamen aus China und lasteten auf den meisten europäischen Finanzmärkten.

Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) des herstellenden Gewerbes ging schon den zweiten Monat in Folge zurück und liegt weiter unterhalb der Schwelle von 50 Punkten, was eine Kontraktion signalisiert. Der Index für das Dienstleistungsgewerbe blieb zwar im expansiven Bereich, fiel aber auch. Beide Stimmungsbarometer lagen unter den Erwartungen.

Überraschend positiv fielen dagegen Teuerungsdaten aus Frankreich aus. Dort hat sich die Inflation im Mai unerwartet stark abgeschwächt und den niedrigsten Stand seit einem Jahr erreicht. Auch die deutschen Verbraucherpreise zeigten einen abnehmenden Inflationsdruck im Nachbarland an.

DEUTSCHLAND

Deutsche Anleger mussten einen tiefroten Mittwochshandel verkraften.

Der DAX startete bereits im Minus und gab bis Handelsende kontinuierlich weiter ab. Letztlich akkumulierten sich die Verluste auf 1,54 Prozent - bei 15.664,02 Zählern schloss der DAX die äußerst schwachen Mittwochssitzung ab.

Nach den moderaten Vortagesverlusten war der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte im Rückwärtsgang geblieben. Enttäuschende chinesische Wirtschaftsdaten belasteten. Im Anlegerfokus stand kurz vor Monatsende zudem immer noch die US-Schuldenfrage.

Die wirtschaftliche Erholung in China verlangsamte sich: Frühindikatoren fielen im Mai schlechter als erwartet aus. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) des herstellenden Gewerbes ging schon den zweiten Monat in Folge zurück und liegt weiter unterhalb der Schwelle von 50 Punkten, was eine Kontraktion signalisiert. Der Index für das Dienstleistungsgewerbe blieb zwar im expansiven Bereich, fiel aber auch. Beide Stimmungsbarometer lagen unter den Erwartungen.

Dass die deutschen Verbraucherpreise stärker als erwartet sanken und der Inflationsdruck damit weiter abnimmt, konnte keine positiven Impulse für den Aktienmarkt verleihen.

WALL STREET

An der Wall Street dominierten am Mittwoch die Bären.

Der Dow Jones Index notierte zum Start bereits schwächer und blieb dann auf rotem Terrain. Letztendlich verlor er noch 0,40 Prozent auf 32.910,90 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls im Minus. Im Anschluss ging es weiter bergab, der Index schloss 0,63 Prozent tiefer bei 12.935,29 Zählern.

Für Verunsicherung sorgten Börsianern zufolge enttäuschende Konjunkturdaten aus China. Die konjunkturelle Erholung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hat sich verlangsamt.

Indes hat der Gesetzesentwurf zum Abwenden der Zahlungsunfähigkeit der Vereinigten Staaten eine wichtige Hürde im Repräsentantenhaus genommen. Der zuständige Ausschuss machte Medienberichten zufolge den Weg für eine Abstimmung über die parteiübergreifende Einigung frei. Über den Entwurf soll nun voraussichtlich am Mittwoch in der Parlamentskammer debattiert werden, im Anschluss steht eine Abstimmung an. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, sah sich zuvor mit dem wachsenden Widerstand radikaler Mitglieder seiner Partei konfrontiert.

ASIEN

Anleger an den asiatischen Börsen schicken am Donnerstag die wichtigsten Indizes gen Norden.

Der japanische Leitindex Nikkei legt zeitweise 0,70 Prozent auf 31.102,66 Zähler zu.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil 0,43 Prozent auf 3.218,42 Punkte nach oben. Der Hang Seng gewinnt währenddessen 0,82 Prozent auf 18.383,47 Einheiten (7.00 Uhr MESZ).

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich am Donnerstag überwiegend mit Aufschlägen. Stützend wirken neue Konjunkturdaten aus China. Zudem haben die Abgeordneten im US-Repräsentantenhaus dem Gesetzentwurf zur Aussetzung der US-Schuldenobergrenze zugestimmt. Nun muss noch der Senat zustimmen. Die Abstimmung dort soll möglicherweise noch am Donnerstag stattfinden. Die Angst vor einem möglichen Zahlungsausfall der USA hatte die Börsen weltweit deutlich belastet.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX