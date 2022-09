ATX mit leichterem Start -- DAX eröffnet tiefer -- Börsen in Fernost uneinheitlich

Der heimische Markt bewegt sich am Donnerstag schwächer. Anleger in Deutschland lassen es vorsichtig angehen. Die Märkte in Fernost notieren am Donnerstag ohne gemeinsame Richtung. An der Wall Street ging es abwärts.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt steht am Donnerstag unter Druck.

Der ATX verbucht bereits im frühen Handel Verluste von 0,64 Prozent auf 2.880,15 Punkte.

Mit einer Fortsetzung des orientierungslosen Geschäfts an den Aktienmärkten rechnen Händler. Mit dem Start in den September geht es nun auch noch in den statistisch schlechtesten Monat. Übergeordnet warten Anleger auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag und hoffen dabei auf eher schwache Werte. Denn je stärker der Arbeitsmarkt, desto mehr Potenzial für Zinserhöhungen hat die US-Notenbank. Die Vorlagen inspirieren nicht, in den USA gab es überwiegend Verluste. Auch rutschte in China der Caixin-Einkaufsmanager-Index der Industrie in den Kontraktionsbereich. Im Fokus stehen daher die weiteren Revisionen der Industrie-PMI rund um den Globus, vor allem aber die aus Europa am Vormittag und den USA am Nachmittag.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag in der Verlustzone.

Der DAX beginnt die Sitzung 0,94 Prozent schwächer bei 12.713,75 Zählern.

Ohnehin gilt der September als schwacher Börsenmonat. Den Kontakt zur runden Marke von 13.000 Punkten scheint der DAX also vorerst zu verlieren, während das Anfang Juli markierte Jahrestief bei 12'.391 Punkten wieder näher rückt. Die hohe Inflation gilt derzeit als einer der Hauptbelastungsfaktoren für die Märkte. Sie stellt die Notenbanken vor Herausforderungen und drängt sie zu weiteren Zinserhöhungen. Diese schüren die Sorgen vor einer wirtschaftlichen Abkühlung und einer Rezession. Eine dauerhaft hohe Inflation wäre aber noch schädlicher. Die Vorgaben von den Überseebörsen sind negativ: Sowohl in den USA als auch in Asien standen die Indizes tiefer. Aus China kamen schwache Wirtschaftsdaten. Zudem verhängten die chinesischen Behörden wegen eines Corona-Ausbruchs erneut eine Ausgangssperre, diesmal in der südwestchinesischen Metropole Chengdu.

WALL STREET

Die US-Märkte blieben auch am Mittwoch in einer angeschlagenen Verfassung.

Der Dow Jones begann den Börsentag zwar etwas höher, im weiteren Verlauf bewegte sich der Index jedoch in der Verlustzone. Letztlich gab er dann 0,88 Prozent auf 31.511,09 Zähler ab. Auch der NASDAQ Composite legte einen freundlichen Handelsauftakt hin, anschließend musste er seine Gewinne jedoch wieder abgeben und beendete den Tag mit einem Abschlag von 0,56 Prozent bei 11.816,20 Punkten.

Die US-Börsen sind am Mittwoch nach einer bereits dreitägigen Talfahrt etwas weiter abgerutscht. Für den Monat August zeichnet sich damit ein tristes Bild ab, nachdem der Juli sehr stark verlaufen war. Auslöser der zuletzt stark eingetrübten Börsenstimmung war, dass US-Notenbankchef Jerome Powell die Märkte am vergangenen Freitag auf eine weiterhin straffe Geldpolitik der Fed im Kampf gegen die Inflation eingestimmt hatte. Die Anleger sorgen sich seither vor allem darüber, dass ein striktes geldpolitisches Handeln der US-Notenbank zu einer Rezession führen könnte. Allerdings: Eine dauerhaft hohe Inflation wäre noch schädlicher für die Wirtschaft.

ASIEN

Am Donnerstag herrscht an den asiatischen Börsen mehrheitlich eine schwächere Tendenz.

In Tokio verliert der Nikkei um 1,70 Prozent auf 27.615,42 Punkte.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland legt derweil um 0,24 Prozent auf 3.209,87 Zähler zu. An der Börse in Hongkong notiert der Hang Seng 1,52 Prozent tiefer bei 19.650,77 Einheiten (7:00 Uhr MESZ).

Die Vorgaben der US-Börsen sind negativ. An der Wall Street setzte sich am Mittwoch die Überzeugung durch, dass die US-Notenbank die hohe Inflation rigoros bekämpfen werde, selbst um den Preis einer Rezession. Die Renditen der US-Anleihen zogen an und legen am Donnerstag im asiatisch dominierten Handel weiter zu.

Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist im August unter die Expansionsschwelle gerutscht, was Hoffnungen auf neue Wirtschaftsstimuli weckt.

