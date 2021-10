ATX vorbörslich rot -- DAX vor tieferem Start -- Herbe Abschläge in Tokio - Shanghai und Hongkong im Feiertag

Der heimische Aktienmarkt dürfte sehr schwach in den Handel gehen, während der deutsche Leitindex vorbörslich ebenfalls deutlich nachgibt. Zum Start in den Oktober geht es in Tokio steil bergab.

AUSTRIA

Der Aktienmarkt in Wien dürfte tiefer in den Handel starten.

Der ATX bewegt sich im vorbörslichen Geschäft auf rotem Terrain.

Der heimische Aktienmarkt wird am Freitag mit einer schwachen Handelseröffnung erwartet. Damit folgt er der Wall Street zum Start in das vierte Quartal auf dem Weg gen Süden. Aber auch in Japan knickt der Nikkei am Freitag ein. Nach einem bisher guten Jahr 2021 sieht es danach aus, dass einige Investoren vorsichtiger werden und Gewinne mitnehmen. Denn die Berichtssaison zum dritten Quartal könnte einige Überraschungen mit sich bringen.

Lieferengpässe, steigende Rohstoffpreise und Unsicherheiten in Bezug auf die Entwicklung der Inflation sind nur einige Risiken für die weitere Entwicklung an den Aktienmärkten. Aber auch die jüngst gestiegenen Zinsen lassen Investoren in Risiko-Assets vorsichtiger werden.

DEUTSCHLAND

Für den deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein schwacher Oktoberbeginn ab.

Der DAX verbucht vorbörslich Verluste.

Nach dem verlustreichen September wird wohl auch der Oktober für den DAX schwach beginnen. Damit zeichnet sich eine düstere Wochenbilanz von derzeit mehr als zweieinhalb Prozent Minus ab. Zudem rückt die runde Marke von 15.000 Punkten näher, die der DAX im September und Juli bereits zweimal getestet und unter der er zuletzt im Mai gestanden hatte. Knapp darunter verläuft derzeit die viel beachtete 200-Tage-Linie als Unterstützung.

"Immer mehr Anleger hinterfragen die Rally des Jahres kritisch", merkte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners an. Im Zentrum stehe die Frage, ob die Unternehmen die erwarteten Gewinne auch dann erreichen könnten, wenn die Zinsen in den USA doch früher und schneller angehoben würden. In den USA hatten am Vortag der Haushaltspoker in Washington und die aktuellen Lieferengpässe in der Wirtschaft die Anleger teils stark verunsichert. Die Standardwerte-Indizes schlossen deutlich im Minus.

WALL STREET

Am Donnerstag ging es an den US-Börsen abwärts.

Der US-Leitindex Dow Jones rutschte im Handelsverlauf deutlicher ab, am Ende stand ein Abschlag von 1,59 Prozent auf 33.843,92 Indexpunkte. Der NASDAQ Composite zeigte sich über weite Strecken des Handelstages in der Gewinnzone, rutschte im späten Handel aber ebenfalls ab und schloss 0,44 Prozent schwächer bei 14.448,58 Zählern.

Die Anleger setzten darauf, dass der Kongress einen drohenden Teil-Stillstand der Regierungsgeschäfte (Shutdown) in letzter Minute vor dem am Freitag startenden neuen Haushaltsjahr noch verhindern wird. Tatsächlich hat der US-Kongress in letzter Minute einen großen Schritt in Richtung Abwendung eines drohenden Teil-Stillstands der Regierungsgeschäfte gemacht. Der Senat verabschiedete am Donnerstag mit 65 zu 35 Stimmen einen Gesetzesentwurf für einen Übergangshaushalt bis zum 3. Dezember.

ASIEN

Kräftige Kursverluste zum Start in den Oktober gibt es in Tokio.

Der japanische Leitindex Nikkei büßt 2,21 Prozent auf 28.802,49 Zähler ein.

Auf dem chinesischen Festland legte der Shanghai Composite am Donnerstag um 0,90 Prozent auf 3.568,17 Einheiten zu. Der Hang Seng gab derweil 0,36 Prozent auf 24.575,64 Punkte ab.

Mit heftigen Kursverlusten starten die Börsen in Asien in den Oktober. Konjunktursorgen veranlassen die Anleger zur Flucht aus Aktien, nachdem Wirtschaftsdaten aus der Region nicht in allen Punkten überzeugt haben. Dazu kommen negative Vorgaben der Wall Street. In den USA ist eine Haushaltssperre zwar abgewendet worden, doch hat das Repräsentantenhaus eine geplante Abstimmung über das Infrastrukturpaket der US-Regierung verschoben.

Die Börsen in Schanghai und Hongkong sind am Freitag wegen der Nationalfeiertage geschlossen. In Schanghai dauert die Feiertagspause bis einschließlich Donnerstag an. Allerdings wirken die am Vortag veröffentlichten enttäuschenden chinesischen Einkaufsmanagerindizes an den übrigen Börsen der Region nach, weil eine schwächere Konjunktur in China Kreise ziehen dürfte, etwa in Form einer geringeren Nachfrage nach japanischen Maschinen oder australischen Rohstoffen.

Am Tokioter Aktienmarkt fällt der Nikkei-225-Index stark zurück. Dass sich das Geschäftsklima in Japan gemäß dem Tankan-Bericht der japanischen Notenbank im September überraschend stark aufgehellt hat, verpufft. Denn aus dem Bericht geht auch hervor, dass die Unternehmen in den kommenden drei Monaten eine Eintrübung erwarten, weil Komponentenknappheit Produktionsunterbrechungen erzwingt. Zusätzlich belastet werden die japanischen Aktien vom Yen, der zum Dollar etwas zugelegt hat.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX