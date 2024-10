Goldene Woche in Shanghai läuft an: ATX tiefer -- DAX im Plus -- Nikkei schließlich etwas höher

Der heimische Aktienmarkt verbucht am Dienstag Verluste, während der deutsche Aktienmarkt Gewinne einfährt. Am Dienstag notierte der japanische Aktienmarkt im Plus.

AUSTRIA

Die Wiener Börse bewegt sich am Dienstag abwärts.

Kurz nach Handelsbeginn zeigte sich der ATX 0,12 Prozent im Minus bei 3.650,55 Zählern, anschließend baut er seine Verluste aus.

Die Nachrichtenlage ist dünn, die Vorlagen sind derweil nicht eindeutig.

Auf Unternehmensebene sorgte hierzulande die Rath AG für Schlagzeilen. So hat die börsennotierte Rath AG im ersten Halbjahr 2024 rote Zahlen geschrieben.

DEUTSCHLAND

Nach dem schwachen Wochenauftakt legt der deutsche Aktienmarkt am Dienstag wieder etwas zu.

Der DAX eröffnete 0,44 Prozent höher bei 19.409,39 Einheiten und notiert auch im Anschluss im Plus.

Es zeichnet sich nach dem ungewohnt starken September auch ein freundlicher Oktober-Auftakt ab. Eine gewisse Hilfe sind die internationalen Vorgaben. In New York hatten es die Leitindizes im Schlussspurt noch ins Plus geschafft und in Japan erholte sich der Nikkei von seinen Vortagsverlusten. Laut der Commerzbank stand US-Notenbank-Präsident Jerome Powell im Fokus. Er habe "mit der Zeit" weitere Zinssenkungen signalisiert und dies trotz seiner Bekräftigung, dass die US-Wirtschaft weiter auf einem starken Fundament stehe.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Montag zurückhaltend.

So eröffnete der Dow Jones mit einem geringfügigen Verlust und vergrößert diesen zunächst noch. Doch im späteren Verlauf konnte er sich verbessern und beendete den Handel letztlich mit einem kleinen Plus von 0,04 Prozent bei 42.330,15 Punkten.

Der NASDAQ Composite wechselte nach einem negativen Start mehrfach das Vorzeichen und schloss letztlich 0,38 Prozent höher bei 18.189,17 Zählern.

Nach der jüngsten Rekordjagd ist dem Markt etwas die Puste ausgegangen. Die Investoren seien weiterhin unsicher, ob die US-Notenbank bei ihrer Sitzung im November erneut einen großen Zinsschritt von 50 Basispunkten vollziehe, oder lediglich eine Senkung um 25 Basispunkte erfolge, hieß es. Daher werden die anstehenden US-Konjunkturdaten auf mögliche Hinweise abgeklopft.

Das Highlight der Woche steht allerdings erst am Freitag auf der Agenda - der US-Arbeitsmarktbericht für den September. Die Entwicklung am Arbeitsmarkt ist einer der entscheidenden Faktoren für den weiteren Zinskurs der Fed. "Die Zinsmärkte prognostizieren weiterhin Zinssenkungen um 75 Basispunkte bis zum Jahresende, aber die Schaffung von 140.000 oder mehr Arbeitsplätzen im September könnte zu einer Neubewertung dieser dovishen Erwartung führen", hieß es von Lazard.

Zu Wochenbeginn wurde lediglich der Index der Einkaufsmanager Chicago für September veröffentlicht. Er erholte sich wider Erwarten, verharrte aber unter der Expansionsschwelle.

ASIEN

Feiertagsbedingt blieben der Shanghai Composite und der Hang Sen am Dienstag geschlossen. In Schanghai dauert diese sogenannte Goldene Woche sogar bis einschließlich Montag der nächsten Woche. Die japanische Börse hatte jedoch geöffnet.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann letztlich 1,93 Prozent auf 38.651,97 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite am Montag schlussendlich um 8,06 Prozent hoch auf 3.336,50 Zähler. In Hongkong kletterte der Hang Seng schließlich um 2,43 Prozent auf 21.133,68 Einheiten.

Nach dem Kursdebakel zum Wochenauftakt, war die Börse in Tokio auf Erholungskurs. Die positiven Vorgaben aus den US-Aktienmärkten sorgten dort für eine Beruhigung der Lage. In China ruhte der Handel unterdessen zu Beginn der sogenannten Goldenen Woche. Dort hatten die Märkte zuletzt bereits stark von Maßnahmen der Regierung zur Stützung der Konjunktur profitiert. Am Montag hatten Spekulationen stark auf die Stimmung gedrückt, dass der designierte Premier Ishiba die Steuern erhöhen und die Ausgaben senken könnte und zudem den eingeleiteten Straffungskurs der japanischen Notenbank unterstütze. Bei der Gegenbewegung hilft der Yen. Unterstützung kommt auch von den Zinsen, am japanischen Anleihemarkt sinken die Renditen. Teilnehmer verwiesen dazu auf das Protokoll des Treffens der Bank of Japan (BoJ) von Mitte September. Darin heiße es, dass "die Finanzmärkte weiterhin instabil sind" und dass die Bank "ihren Leitzins nicht anheben wird, wenn die Finanz- und Kapitalmärkte instabil sind" und dass die BoJ "die derzeitigen akkommodierenden finanziellen Bedingungen geduldig beibehalten sollte". Derweil fiel der Index des sogenannten Tankan-Berichts der Notenbank zur Stimmung der Großunternehmen in den drei Monaten inklusive September wie auch prognostiziert mit +13 unverändert aus. Die Unternehmen bleiben damit vorsichtig angesichts der Unsicherheit über die Entwicklung der Weltwirtschaft.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX