Wall Street stärker -- ATX und DAX deutlich fester -- Asiens Märkte letztlich leicht erholt

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigen sich im Mittwochshandel mit grünen Vorzeichen. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte etwas aufwärts.

AUSTRIA

In Wien wagen sich Anleger am Mittwoch wieder aufs Börsenparkett.

Der ATX zeigte sich kurz nach Börsenstart 0,63 Prozent fester bei 3.684,45 Punkten und folgt dem positiven Trend weiterhin.

Unterstützend für die heimischen Aktienkurse werteten Marktbeobachter ein starke Stimmung an den europäischen Leitbörsen, nachdem zuletzt die neue Coronavirus-Variante Omikron für Belastung gesorgt hatte.

Im Blickfeld standen zudem überraschend positive US-Arbeitsmarktdaten, die Veröffentlichung löste an der Wiener Börse aber keinen klaren Impuls aus. Im November stieg die Beschäftigtenzahl im Privatsektor um 534.000, nachdem Experten 525.000 neue Stellen erwartet hatten.

DEUTSCHLAND

Deutliche Kursgewinne haben am Mittwoch den DAX wieder auf den Erholungspfad gebracht.

Der DAX startete mit einem Plus von 0,88 Prozent bei 15,233,37 Stellen in den Tag und kann seine Gewinne im Verlauf ausbauen.

Am Vortag war der deutsche Leitindex noch der 15.000-Punkte-Marke gefährlich nahe gekommen. Nun aber nimmt er wieder Kurs auf die 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend, deren Rückeroberung ein wichtiges charttechnisches Signal wäre. Aktuell verläuft sie bei etwas über 15.400 Punkten.

Aussagen des Moderna-Chefs, dass bestehende Impfstoffe mit der Omikron-Variante ihre Probleme haben dürften, hatten am Vortag ebenso belastet wie Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell zu einer womöglich schnelleren Rückführung der Wertpapierkäufe der US-Notenbank. BioNTech)-Chef Ugur Sahin hatte sich allerdings am Vorabend zuversichtlich gegeben, dass Corona-Impfstoffe auch im Fall von Omikron und weiteren Virus-Varianten vor schweren Krankheitsverläufen schützen werden. Für die Fonds-Manager der Privatbank Merck Finck bietet der Omikron-Schock eine Einstiegsgelegenheit, Anleger sollten beim Aufbau von Positionen aber selektiv vorgehen.

WALL STREET

Die US-Börsen starten zur Wochenmitte einen weiteren Erholungsversuch.

Der Dow Jones eröffnet die Sitzung 0,57 Prozent im Plus bei 34.678,94 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite klettert zum Start um 1,38 Prozent auf 15.752,27 Zähler.

Am Vortag hatten beide Indizes sichtbar unter den anhaltenden Ängsten wegen der neuen Coron-Variante Omikron und Hinweisen auf eine früher als erwartete Straffung der US-Geldpolitik gelitten. Damit verzeichnete der Leitindex letztlich ein Minus von 3,7 Prozent für den November.

Dass ein Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung für ein Corona-Medikament von Merck & Co empfahl, beschert dem Pharmakonzern ein Kursplus. Die Empfehlung ist für die FDA nicht bindend, meist folgt die Behörde aber der Einschätzung der Berater. Eine Notfallzulassung der FDA könnte nun innerhalb weniger Tage folgen.

ASIEN

Zur Wochenmitte setzte an den asiatischen Aktienmärkten eine leichte Erholung ein.

In Japan legte der Nikkei letztlich 0,41 Prozent auf 27.935,62 Punkte zu.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland gewann derweil 0,36 Prozent auf 3.576,89 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong ein Plus von 0,78 Prozent auf 23.658,92 Stellen verbuchte.

Nach der Talfahrt des Vortages haben sich die asiatischen Börsen am Mittwoch mehrheitlich mit Aufschlägen gezeigt. Die Erholung fiel aber zum Teil recht mager aus. Dies lag auch an überraschend falkenhaften Tönen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell. Der Fed-Chairman hatte von einer sehr starken Wirtschaft und weiter hohem inflationären Druck gesprochen, weshalb es angemessen sei, über eine Beschleunigung des beim November-Treffen der Notenbanker eingeleiteten Zurückfahrens der Wertpapierkäufe zu diskutieren.

Während die Äußerungen die Wall Street noch schwer belastet hatten, hörten Händler in Asien vor allem die positiven Botschaften zum Konjunkturverlauf heraus. Auch aus China kamen optimistische Verlautbarungen zur Konjunkturentwicklung im kommenden Jahr. Dies seien gerade vor dem Hintergrund der Coronapandemie ermutigende Signale, hieß es im Handel. Zudem stellte Chinas Politik eine stärkere Unterstützung für Unternehmen in Aussicht. Aber so ganz verlor die Omikron-Variante des Coronavirus ihren Schrecken jedoch nicht. Händler sprachen von anhaltender Verunsicherung der Anleger.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX