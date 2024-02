US-Arbeitsmarktdaten im Blick: ATX stabil -- DAX stärker -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt tritt vor dem Wochenende auf der Stelle, während der deutsche Leitindex anzieht. Die wichtigsten asiatischen Indizes bewegen sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich am Freitag zurückhaltend.

So eröffnete der ATX 0,1 Prozent höher bei 3.453 Punkten und kommt auch anschließend kaum vom Fleck.

Starke Vorgaben aus den Asien und USA liefern vor dem Wochenende Rückenwind. An der Wall Street hatten am Vorabend nach Börsenschluss außerdem Amazon und Meta starke Quartalszahlen vorgelegt.

In Wien blieb es bisher von Meldungsseite ruhig, auch der Unternehmensdatenkalender bleibt zum Wochenschluss leer. Konjunkturseitig hingegen sind alle Blicke in die USA gerichtet, wo heute der Arbeitsmarktbericht für den Monat Jänner veröffentlicht wird. Die Arbeitsmarktentwicklung scheint laut den Experten der Helaba ein wichtiger Baustein in der Entscheidungsfindung der Notenbanker zu sein - und verweist hier speziell auf die Lohnentwicklung, die mittelfristig aufwärtsgerichtet ist, heißt es weiter.

"Sollte zudem die Beschäftigungsentwicklung robust bleiben und die Arbeitslosenquote niedrig oder sogar nochmals nachgeben, wären die ungeachtet der jüngsten Korrektur ambitionierten Zinssenkungserwartungen kritisch zu hinterfragen. Weiterhin eskomptiert der Markt auf Sicht von zwölf Monaten sechs Zinssenkungen", meinen die Helaba-Experten.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger am Freitag beherzt zu.

So startete der DAX 0,70 Prozent stärker bei 16.977,75 Punkten und legt auch im weiteren Handelsverlauf zu.

Dank positiver Vorgaben der Wall Street und starker Zahlen aus dem US-Technologiesektor ist der deutsche Aktienmarkt mit klaren Gewinnen in den Handel am Freitag gestartet. Nun warten die Anleger gespannt auf die US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag. Sie dürften mit darüber entscheiden, wann es mit den erhofften Leitzinssenkungen in den USA losgeht und wohin die Marktzinsen tendieren.

Am Vorabend hatten die Tech-Konzerne Amazon und Meta mit starken Zahlen nach US-Börsenschluss für gute Laune unter den Anlegern gesorgt.

WALL STREET

An der Wall Street standen die Zeichen am Donnerstag auf Erholung.

Der Dow Jones Index schloss 0,97 Prozent höher bei 38.520,24 Punkten. Der NASDAQ Composite verabschiedete sich mit einem Aufschlag von 1,30 Prozent bei 15.361,64 Zählern in den Feierabend.

Am Mittwoch hatten zum einen enttäuschende Geschäftszahlen von großen Technologieunternehmen wie Alphabet oder AMD für Verkaufslaune gesorgt, am Abend dann die US-Notenbank. Sie hatte den Hoffnungen auf eine erste Zinssenkung möglicherweise schon im März einen Dämpfer versetzt.

Dessen ungeachtet waren die US-Marktzinsen aber deutlich gesunken, vornehmlich deshalb, weil der ADP-Arbeitsmarktbericht die Erwartung verfehlt hatte und auch neue US-Konjunkturdaten enttäuschten. Unter anderem hieß es von der Fed: "Der Rat geht nicht davon aus, dass eine Zinssenkung angemessen ist, bis er mehr Vertrauen gewonnen hat, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung 2 Prozent bewegt". Dazu stellte die Fed klar, dass es keine weiteren Zinserhöhungen geben werde.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen am Freitag unterschiedliche Vorzeichen aus.

In Tokio verzeichnet der japanische Leitindex Nikkei 225 aktuell (06:25 Uhr) einen Gewinn von 0,64 Prozent auf 36'240,74 Punkte.

Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland 1,20 Prozent abgibt auf 2'737,46 Zähler, gewinnt der Hang Seng in Hongkong 0,17 Prozent auf 15'592,25 Stellen.

Rückenwind kommt von festeren Kurse an der Wall Street. In den USA lebte die Hoffnung auf bald sinkende US-Zinsen weiter, obwohl die US-Notenbank dieser erst am Vortag einen Dämpfer versetzt hatte. Genährt wurde die Spekulation nun von einem deutlich unter Erwarten ausgefallenen Anstieg der Lohnstückkosten und erneut unter den Marktprognosen gebliebenen wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten. Dazu kommen die Quartalsergebnisse von Apple, Meta und Amazon als positiver Faktor. Sie waren nach Börsenschluss in den USA vorgelegt worden und fielen durch die Bank gut aus.

