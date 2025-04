"Liberation Day" in den USA: Asiens Börsen mehrheitlich freundlich

An den asiatischen Aktienmärkten sind zur Wochenmitte leichte Aufschläge zu sehen. Der heimische und deutsche Aktienmarkt verbuchten am Dienstag Gewinne. Die Wall Street zeigte sich am Dienstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag mit Gewinnen.

Kurz nach Handelsbeginn zeigte sich der ATX etwas höher. Anschließend baute er seine Gewinne deutlich aus und ging schlussendlich 1,93 Prozent höher bei 4.154,90 Punkten in den Feierabend.

Die Börsen erholten sich etwas von ihren Blessuren. Dies könne jedoch leicht zunichte gemacht werden von US-Präsident Trump und seinen Strafzöllen. Die Ankündigung der Zölle soll am Mittwoch stattfinden. Es soll die "Dirty 15"-Staaten treffen, wie Finanzminister Scott Bessent sagte. Dies seien 15 Prozent der Länder, die den Großteil des Handelsvolumens mit den USA ausmachen. "Die Märkte sind wackelig" im Vorfeld der Ankündigung, meinte Tapas Strickland, Chef-Volkswirt von NAB: Es scheine, dass die Zölle noch breiter gefasst werden als nur auf die "Dirty 15".

Auf heimischer Unternehmensebene rückte AUSTRIACARD in den Fokus: Der börsennotierte Kartenhersteller hat im Vorjahr mehr Umsatz und Gewinn geschrieben.

DEUTSCHLAND

Für den deutschen Aktienmarkt fiel der Dienstagshandel freundlich aus.

Der DAX eröffnete höher und notierte auch im weiteren Verlauf in Grün. Zum Ende der Sitzung stand ein Plus von 1,70 Prozent bei 22.539,98 Zählern an der Tafel in Frankfurt.

Nach der deutlichen Kurserholung vom Vortag werden die Anleger am Mittwoch bei deutschen Aktien wohl wieder auf die Bremse treten, denn es ist der Tag der erwarteten Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump. Anleger dürften daher abwarten. Laut der Commerzbank wird darüber spekuliert, ob die USA einen pauschalen Gegenzoll auf alle Handelspartner, einen pauschalen Zoll auf bestimmte Länder oder von Land zu Land unterschiedliche Zollsätze erheben werden.

In der Vergangenheit erwähnte Trump wechselseitige Zölle, also die Anhebung von Abgaben überall dort, wo die USA derzeit weniger verlangen als ihre Handelspartner. Konkrete Erkenntnisse wird es aber wohl erst nach Handelsschluss in Europa geben, denn die Ankündigungen sind erst um 22.00 Uhr deutscher Zeit vorgesehen.

WALL STREET

Der Handel an der Wall Street war am Dienstag von Unsicherheit geprägt.

Der Dow Jones wechselte nach einer negativen Eröffnung mehrmals das Vorzeichen und schloss letztlich mit einem minimalen Verlust von 0,03 Prozent bei 41.989,96 Punkten.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte sich nach einem negativen Start volatil, bis zum Handelsende konnte er jedoch um 0,87 Prozent auf 17.449,89 Zähler zulegen.

Zurückhaltung dominierte am Dienstag den Handel an den US-Börsen. Die Anleger warten auf Details zur US-Zollpolitik.

Die häufig niedrigeren US-Zölle auf viele Produkte sollen an die Niveaus der Handelspartner angehoben werden. Zudem hat Trump Strafzölle von 25 Prozent auf Autos aus der EU angekündigt.

Mit den Strafzöllen will der Präsident nach eigener Aussage Arbeitsplätze in die USA "zurückholen". Beobachter fürchten jedoch, dass die Zölle zum einen die Inflation in die Höhe treiben werden. Zum anderen dürften die Handelspartner der USA Vergeltungsmaßnahmen beschließen und die Situation zu einem Handelskrieg eskalieren.

ASIEN

Die Börsen in Asien legen am Mittwoch überwiegend leicht zu.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 gegen 6:50 Uhr unserer Zeit 0,28 Prozent auf 35.724 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,24 Prozent fester bei 3.356 Einheiten.

In Hongkong ist derweil nur ein Mini-Plus zu sehen: Der Hang Seng steht gleichzeitig um 0,06 Prozent im Plus bei 23.222 Zählern.

Wenig Bewegung gibt es am Mittwoch an den Aktienmärkten in Asien. Akteure warten auf den Auftritt von US-Präsident Donald Trump an dessen selbst erklärtem "Tag der Befreiung", an dem er reziproke Zölle verkünden will - zusätzlich zu bereits in Kraft getretenen bzw. nun in Kraft tretenden Zöllen auf Stahl und Aluminium bzw. Autos- und Autoteile.

Die Ankündigung ist für 22.00 Uhr MESZ terminiert. Die Frage an den Märkten ist, ob die pauschalen Gegenseitigkeitszölle für alle Handelspartner, pauschale Zölle für bestimmte Länder oder von Land zu Land unterschiedliche Zölle sein werden.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX