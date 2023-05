ATX vorbörslich im Plus -- DAX mit leichten Gewinnen erwartet -- Börsen in Asien etwas fester

Am heimischen Aktienmarkt geht es am Dienstag vorbörslich nach oben. Der DAX dürfte sich ebenfalls in der Gewinnzone bewegen. An den Börsen in Fernost können am Dienstag kleine Gewinne beobachtet werden. Die Wall Street schloss am Montag etwas schwächer.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag vorbörslich stärker.

Der ATX notiert vor dem Ertönen der Startglocke auf grünem Terrain.

Die Vorgaben aus den USA fielen verhalten aus. An der Wall Street herrschte nicht zuletzt auch deshalb Zurückhaltung, da am Mittwoch die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed ansteht. Schwache Konjunkturdaten aus China und überwiegend positive aus den USA sorgten auch nicht für eine klare Richtung. Dagegen fand die Übernahme der First Republic Bank durch die Großbank JPMorgan ein positives Echo am Markt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag vorbörslich stärker.

Der DAX notiert vor dem Handelsstart in der Gewinnzone.

Am Feiertag anlässlich des Tages der Arbeit am Montag hatte die Indikation sogar bereits an der Marke von 16.000 Punkten gekratzt. Im April hatte der DAX letztlich rund 1,9 Prozent gewonnen. "Unter der Oberfläche" habe zuletzt jedoch eine Rotation in die Defensive begonnen, schrieb Marktstratege Mislav Matejka von JPMorgan in einem Kommentar zum Mai-Auftakt. Die Anleger hätten sich von zyklischen Branchen weg orientiert, und eher bei Versorgern und Healthcare-Werten zugegriffen. Matejka geht davon aus, dass sich dieser Trend mit Blick auf den auslaufenden Zinserhöhungszyklus in den USA fortsetzen wird. Der europäische Aktienmarkt werde es so aber schwer haben, US-Aktien wie zuletzt abzuhängen.

WALL STREET An den US-Börsen gaben die Kurse am Montag minimal nach.

Der Dow Jones Index zeigte sich zum Handelsende bei 34.051,70 Punkten um 0,14 Prozent leichter. Eröffnet hatte er noch mit einem minimalen Plus und im Handelsverlauf bei 34.257,83 Punkten den höchsten Stand seit zweieinhalb Monaten erreicht. Im Späthandel rutschte der US-Index dann jedoch in die Verlustzone. Der NASDAQ Composite gab letztlich um 0,11 Prozent auf 12.212,60 Zähler nach, nachdem er bereits im Minus eröffnet hatte und sich auch im Handelsverlauf überwiegend in der Verlustzone bewegte.

Dass JPMorgan Chase den Zuschlag zur Übernahme der gestrauchelten Bank First Republic erhalten hat, sorgte in der Breite für keinen positiven Impuls, auch wenn damit die Hoffnung zunahm, dass sich die Lage im Bankensektor insgesamt weiter beruhigt.

Die veröffentlichten US-Konjunkturdaten fielen dagegen durchweg besser aus. Der ISM-Index für die US-Industrie legte im April zwar etwas deutlicher als erwartet zu, blieb aber den sechsten Monat in Folge unterhalb der Wachstumsschwelle. Über diese ist im April laut einer Umfrage von S&P Global die Aktivität in der US-Industrie wieder geklettert. Und die Bauausgaben legten im März um 0,3 Prozent zu, während hier ein unveränderter Stand erwartet worden war.

Für Zurückhaltung sorgte indes, dass die US-Notenbank am Mittwoch wieder über die Zinsen entscheidet, "da die Märkte sehr sensibel auf die künftige Entwicklung der Zinssätze reagieren", wie Tim Waterer, Marktanalyst bei KCM Trade, laut dpa-AFX betonte. Dabei wird mit fast 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte auf dann 5,00 bis 5,25 Prozent gerechnet. Die entscheidendere Frage derzeit scheint zu sein, wie es ab da weitergeht und ob dann eine Zinserhöhungspause ansteht oder die Weichen sogar schon wieder auf Zinssenkungen gestellt werden für den späteren Jahresverlauf, weshalb den begleitenden Bemerkungen die größere Aufmerksamkeit geschenkt werden dürfte. Sie seien es, die die Marktstimmung in die eine oder andere Richtung zu lenken vermögen. "Angesichts der nach wie vor bestehenden Rezessionsängste würden die Händler wohl keine Freudensprünge machen, wenn die Fed signalisiert, dass die Zinsen ihren Höhepunkt noch nicht erreicht haben."

ASIEN

Anleger in Asien lassen sich am Dienstag aus der Reserve locken.

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt um 0,22 Prozent auf 29.187,87 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland wird heute nicht gehandelt. Der Shanghai Composite verharrte auf seinem Schlusstand von Freitag bei 3.323,28 Zählern (+1,14 Prozent). Der Hang Seng legt derweil um 0,09 Prozent auf 19.912,20 Einheiten zu (7:06 Uhr MESZ).

Die Anleger hielten sich im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch zurück, heißt es. Ein ähnliches Bild hatte am Vortag bereits die Wall Street gezeigt. In China sind die Börsen wegen der Feiertage zum Tag der Arbeit geschlossen. Hier wird erst am Donnerstag wieder gehandelt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX