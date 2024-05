Nach US-Leitzinsentscheid: ATX an Nulllinie -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen ohne gemeinsame Richtung

Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex zeigt sich stabil. An den asiatischen Börsen stehen am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen an den Kurstafeln.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt herrscht am Donnerstag Zurückhaltung.

Der ATX bewegte sich kurz nach dem Ertönen der Startglocke 0,02 Prozent fester bei 3.561,11 Punkten und bleibt dann an der Nulllinie.

"Die US-Notenbank schließt eine Zinssenkung im Juni zumindest nicht aus", so ein Marktteilnehmer. Im Blick stehen neben der Berichtssaison zunächst die Einkaufsmanager-Indizes von dies- und jenseits des Atlantiks.

Auf Unternehmensebene rückte am heimischen Aktienmarkt die Raiffeisen Bank International mit einer Zahlenvorlage in den Fokus der Anleger. Zudem werden die Aktien von Schoeller-Bleckmann und der Addiko Bank am Berichtstag ex Dividende gehandelt.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt halten am Donnerstag die Füße still.

Der DAX notierte zum Handelsstart 0,02 Prozent im Plus bei 17.935,78 Punkten. Auch im Anschluss blieben größere Bewegungen aus.

Im Fokus stehen am Donnerstag erneut einige Quartalsberichte und die Nachlese des Zinsentscheids in den USA. Zur Wochenmitte hatte Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank Fed, einmal mehr Zinssenkungshoffnungen gedämpft. Es könne "länger als bisher angenommen" dauern, bis die Fed mehr Zuversicht gewinne, dass die hohe Inflation wirklich auf dem Rückzug sei. "Die US-Notenbank Federal Reserve hat in ihrer jüngsten Sitzung eine vorsichtige Position bezogen", schrieb am Morgen der Stratege Rolf Schäffer von der Landsbank LBBW.

Allerdings trat Powell auch Sorgen entgegen, dass der nächste Zinsschritt sogar eine Erhöhung sein könnte. Insofern hiess es am Morgen von dem LBBW-Experten, dass seine Worte auch eine beruhigende Wirkung gehabt hätten, da einige eine aggressivere Reaktion befürchtet hätten. "Trotz eines Rückgangs der Preisdruckindikatoren Ende 2023, bleibt die Inflation eine hartnäckige Herausforderung, die die US-Wirtschaft weiterhin begleitet", schrieb Schäffer.

WALL STREET

Am US-Aktienmarkt gingen die wichtigsten US-Indizes am Mittwoch uneinheitlich aus der Sitzung.

Der Dow Jones Index schloss bei 37.903,29 Punkten um 0,23 Prozent höher. Zum Start hatte er sich kaum bewegt, war dann aber schon bald eindeutig in die Gewinnzone gestiegen. Der NASDAQ Composite beendete den Handel 0,33 Prozent tiefer bei 15.605,48 Zählern. Er lag zum Start knapp unter der Nulllinie, drehte nach der Leitzinsentscheidung der Fed aber deutlich ins Plus. Die Gewinne schmolzen bis zum Handelsende jedoch wieder ab.

Die US-Notenbank hat mit ihren Aussagen zum weiteren geldpolitischen Kurs am Mittwoch an der Wall Street für ein Strohfeuer gesorgt. Am Aktienmarkt erholten sich die Indizes zunächst kräftig und drehten klar ins Plus, am Anleihemarkt kamen die Renditen deutlich zurück. Allerdings fiel die Erholung am Aktienmarkt im Späthandel wieder völlig zusammen.

Nachdem zuletzt die Zinssenkungshoffnungen immer wieder Dämpfer erhalten hatten und im Markt vereinzelt sogar über eine mögliche Zinserhöhung als nächstem Schritt spekuliert wurde, hatte die Aussage von US-Notenbankchef Powell für Auftrieb gesorgt, dass es unwahrscheinlich sei, dass der nächste Zinsschritt eine Anhebung ist. Später sagte er aber auch, dass es nicht sicher sei, ob die Notenbank ihre Zinsen in diesem Jahr senken könne. Darauf kamen die Aktienkurse peu à peu wieder zurück.

Wie erwartet, wurden die Leitzinsen von der US-Notenbank Fed bei der aktuellen Zinssitzung nicht angetastet. Die US-Notenbank räumte ein, dass es beim Inflationsrückgang zuletzt keine weiteren Fortschritte gegeben habe. Tendenziell positiv kam an den Finanzmärkten auch an, dass die Fed den laufenden Abbau ihres Vermögensportfolios ab Juni verlangsamen will auf 25 von derzeit 60 Milliarden Dollar monatlich. Powell betonte zwar, dass dies keine geldpolitische Lockerung bedeute; Marktexperte Sonu Varghese von Carson Group kommentierte aber, diese Entscheidung werde wahrscheinlich weniger Aufwärtsdruck auf die Anleiherenditen ausüben.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es am Mittwoch in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio verliert der Leitindex Nikkei 225 0,15 Prozent auf 38.217,80 Punkte (7:00 Uhr MESZ).

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 0,26 Prozent auf 3.104,82 Indexpunkte. Der Hang Seng in Hongkong verzeichnete am Dienstag unterdessen ein Plus von 2,26 Prozent auf 18.155,28 Zähler. Hier findet feiertagsbedingt bis zum Ende der Woche kein Handel statt.

Von der Wall Street kamen zurückhaltende Impulse, nachdem die US-Notenbank den Leitzins angesichts der hartnäckigen Inflation wie erwartet unverändert gelassen hat. Fed-Chairman Jerome Powell deutete an, dass er eine Zinssenkung in diesem Jahr für keine sichere Sache hält, eine Zinsanhebung aber eher wenig wahrscheinlich ist. "Es ist unwahrscheinlich, dass der nächste Zinsschritt eine Anhebung ist", sagte Powell. Um die Zinsen anzuheben, brauche die Fed "überzeugende Anhaltspunkte" dafür, dass ihre Geldpolitik nicht straff genug sei. Aktuell gehe man davon aus, dass der Restriktionsgrad ausreichend sei.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX