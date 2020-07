ATX fester -- DAX knackt 12.500-Punkte-Marke -- Asiens Märkte schlussendlich mit Zuschlägen

Der heimische Markt notiert im Donnerstagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex präsentiert sich fester. Die Märkte in Fernost schlossen am Donnerstag im Plus.

AUSTRIA

Der Wiener Handel zeigt sich kurz nach Börsenstart am Donnerstag freundlich.

Der ATX weist grüne Vorzeichen aus. Kurz nach Handelsstart notierte er bei einem Zuwachs von 0,22 Prozent bei 2.259,17 Einheiten und kann seine Gewinne weiter ausbauen.

"Das Risiko einer zweiten Infektionswelle mahnt zur Vorsicht", sagt ein Marktteilnehmer. Die Umsätze dürften vor dem US-Arbeitsmarktbericht weiter zurückgehen. Der Bericht dürfte dann auch die Weichen für den Nachmittag stellen. Erwartet wird, dass sich der US-Arbeitsmarkt im Juni weiter erholt hat. "Der Arbeitsmarktbericht sollte gut ausfallen, darauf weisen die jüngsten Konjunkturdaten wie die Einkaufsmanager-Indizes hin", sagt Heino Ruland von Ruland Research. Er ergänzt aber auch, Anleger sollten einen guten Bericht nicht überbewerten. So habe zum Beispiel Apple wegen der Pandemie schon wieder Stores geschlossen. "Das deutet eher auf ein Hin und Her am Arbeitsmarkt hin", so der Analyst.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex legt im Donnerstagshandel kräftig zu.

Der DAX zeigte sich zum Börsenstart mit einem Aufschlag von 0,96 Prozent bei 12.378,80 Zählern freundlich. Diese Zuschläge kann der Leitindex im weiteren Handelsverlauf ebenfalls ausbauen. Zwischenzeitlich kanckte er außerdem die Marke von 12.500 Einheiten.

Am deutschen Aktienmarkt zeichnete sich am Donnerstag ein positiver Auftakt ab. Im Fokus der Anleger steht am Donnerstag der US-Arbeitsmarktbericht. Wegen der Feierlichkeiten rund um den Unabhängigkeitstag am Samstag, den 4. Juli, wird der Arbeitsmarktbericht bereits heute veröffentlicht. Nachdem die US-Wirtschaft schon im Mai überraschend wieder Stellen aufgebaut hatte, rechnen Experten mit einer weiteren Erholung.

WALL STREET

Während der Dow am Mittwoch nachgab, konnten die Techwerte Gewinne verbuchen.

Der Dow Jones startete um 0,26 Prozent höher bei 25.879,38 Punkten und konnte sein Plus zunächst leicht ausbauen. Im Verlauf fiel er allerdings an seinen Vortagesschluss und bis zum Handelsende in die Verlustzone zurück. Er ging mit minus 0,30 Prozent bei 25.735,45 Zählern in den Feierabend. Der NASDAQ Composite notierte nach einem kaum veränderten Start dagegen klar im Plus. Er schloss mit einem Aufschlag von 0,95 Prozent bei 10.154,63 Zählern.

Neben der Corona-Pandemie, die weiter ein Belastungsfaktor blieb, rückten am Mittwoch frische US-Konjunkturdaten in den Fokus: Die Stimmung in der Industrie hatte sich im Juni deutlich aufgehellt und signalisiert nach dem Einbruch in der Corona-Krise wieder Wachstum. Allerdings sanken die Bauausgaben im Mai überraschend.

Das im späten Handel veröffentlichte Protokoll der letzten US-Notenbanksitzung lieferte zunächst keine großen Impulse.

ASIEN

Am Donnerstag konnten die wichtigsten asiatischen Indizes zulegen.

In Tokio schloss der Nikkei mit einem Plus von 0,11 Prozent auf 22.145,96 Punkte.

Der Shanghai Composite ging mit einem Gewinn von 2,13 Prozent bei 3.090.57 Zählern in den Feierabend. In Hongkong beendete der Hang Seng den Handelstag 2,85 Prozent fester bei 25.124,19 Einheiten.

An den asiatischen Börsen standen Anleger am Donnerstag vor allem auf der Käuferseite. Während positive Konjunkturdaten aus den USA die Hoffnung auf eine zügige Konjunkturerholung schüren, dämpfen optimistische Aussagen zu einem möglichen Impfstoff gegen COVID-19 Sorgen über die Coronapandemie Die deutsche Biopharmagesellschaft BioNTech meldete positive Studienergebnisse eines Impfstoffkandidaten.

Wie wichtig die Hoffnungen auf einen Impfstoff ist, zeigen die Neuinfektionen in den USA, wo Kalifornien und Arizona neue Höchstwerte bei den täglichen Fallzahlen melden. Nach den zuletzt positiven Konjunkturdaten aus China rückt der HSI in Hongkong nach der Feiertagspause um 1,5 Prozent vor - trotz der wachsenden Spannungen zwischen den USA und China wegen der Einschränkung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit in Hongkong. In den USA werden neue Sanktionen gegen den chinesischen Bankensektor vorbereitet.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX