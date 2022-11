Spannung vor Fed-Zinsentscheid: Anleger in Asien zeigen sich zurückhaltend - Handel in Hongkong vorzeitig beendet

An Chinas Börsen geht es am Mittwoch erneut bergauf, in Tokio hingegen sind leichte Verluste zu verzeichnen.

AUSTRIA

Der Wiener Handel war am Dienstag von einer freundlichen Stimmung gekennzeichnet.

Der ATX legte bei Handelsbeginn zu und zeigte sich auch anschließend stark. Der ATX schloss denn auch deutlich in der Gewinnzone: Schließlich standen Aufschläge in Höhe von 0,43 Prozent auf 2.949,37 Zähler zu Buche.

Der Dienstagshandel verlief hierzulande in recht ruhigen Bahnen ab. Mit Spannung erwartet werden an den Börsen die im Wochenverlauf anstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Bank of England. Eine Zinserhöhung der Fed um 75 Basispunkte gilt an den Märkten zwar als praktisch fix. Einige Marktteilnehmer hoffen nun aber, dass die Notenbanker in ihren begleitenden Kommentaren mit Rücksicht auf die Konjunktur einen moderateren Kurs für die Zukunft signalisieren könnten.

DEUTSCHLAND

Anleger in Frankfurt schickten Aktien am Dienstag mehrheitlich nach oben.

Der DAX startete bereits mit einem Plus in den Handel und verblieb auch im weiteren Verlauf im grünen Bereich. Bei Handelsende beliefen sich die Gewinne auf 0,64 Prozent (Schlussstand: 13.338,74 Punkte).

Nach einem ungewöhnlich starken Börsenmonat Oktober standen die Zeichen am deutschen Aktienmarkt auch zum Auftakt des Novembers auf Kursgewinne. Der wesentliche Grund für die jüngsten Kursgewinne war laut Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets "die Hoffnung auf ein in naher Zukunft langsameres Tempo in den Zinserhöhungszyklen der Notenbanken". Auch an der Wall Street werde der Optimismus von der Erwartung getragen, dass die US-Notenbank Fed vielleicht schon an diesem Mittwoch eine zukünftig weniger aggressive Geldpolitik in Aussicht stellen wird, so der Marktanalyst. Positive Vorgaben erhielt der DAX nicht von den am Vorabend schwächeren US-Börsen, sondern aus Asien. Vor allem in Hongkong kam es zu einem Kurssprung, der von Technologiewerten angeführt wurde.

WALL STREET

Anleger in den USA zeigten sich am Dienstag zögerlich.

Der Dow Jones startete höher, fiel anschließend jedoch rasch in die Verlustzone zurück. Am Handelsende belief sich der Verlust auf 0,24 Prozent (Schlussstand: 32.653,20 Zähler). Der technologielastige NASDAQ Composite begann die Sitzung deutlich im Plus, rutschte dann aber rasch in die Verlustzone, in der er den Handel auch abschloss. Letztlich fiel der NASDAQ 100 um 0,89 Prozent auf 10.890,85 Einheiten.

Die US-Börsen sind am Dienstag nach einem festen Auftakt schnell ins Minus gedreht. Grund waren robuste Daten aus der US-Industrie und vom Arbeitsmarkt. Dies schürte wieder Sorgen, die US-Notenbank Fed könnte am Mittwoch ihren harten geldpolitischen Kurs mit großen Zinserhöhungen unvermindert fortsetzen, nachdem es zuletzt eher Hoffnung auf ein weniger rasantes Tempo bei den Erhöhungen gegeben hatte.

Gerüchte über einen allmählichen Ausstieg Chinas aus der Null-Covid-Politik hatten zum Handelsstart den Indizes zunächst noch Auftrieb gegeben und für einen freundlichen November-Beginn gesorgt. An den Börsen in China und Hongkong waren Aktien von Technologieunternehmen gestiegen.

ASIEN

Die Anleger in Asien lassen vor Fed-Entscheid Vorsicht walten.

In Tokio verliert der Nikkei zeitweise 0,06 Prozent auf 27.663,39 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite unterdessen 1,10 Prozent auf 3.001,95 Stellen (07.30 Uhr MEZ). Der Handel an der Börse Hongkong ist am Mittwoch vorzeitig beendet worden, Grund war eine von der Regierung ausgegebene Taifun-Warnung. In Hongkong legte der Hang Seng letztlich 2,41 Prozent auf 15.827,17 Zähler zu.

Zur Wochenmitte agieren die Anleger an den Börsen in Asien meist zurückhaltend. Beobachter verweisen auf den Zinsentscheid der US-Notenbank im späteren Tagesverlauf, wenn die Börsen der Region längst geschlossen sind.

Dazu kommen negative Vorgaben der Wall Street. Bei Einzelwerten macht die Bilanzsaison die Kurse.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX