Start in das neue Jahr: Voraussichtlich wenig Bewegung beim ATX -- DAX dürfte 2022 wenig verändert begrüßen -- Börse in Hongkong unter Druck - Kein Handel in China und Japan

Hierzulande ist mit einem verhaltenden Handelsstart zu rechnen. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich wenig Bewegung. Asiens Börsen bleiben am Montag feiertagsbedingt teilweise geschlossen.

AUSTRIA

Der Handel in Wien dürfte zum Start ins neue Jahr verhalten ausfallen.

Der ATX hatte am letzten Handelstag 0,51 Prozent auf 3.861,06 Punkte verloren.

Damit ging in Wien aber dennoch ein sehr starkes Börsenjahr 2021 zu Ende mit einem beachtlichen Jahresplus beim ATX von 38,9 Prozent.

Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein kaum veränderter Start in das neue Börsenjahr 2022 ab.

Der DAX zeigt sich am Montag vorbörslich wenig bewegt, am letzten Handelstag des alten Jahres hatte das Börsenbarometer schliesslich 0,21 Prozent stärker bei 15.884,86 Zählern geschlossen.

Der deutsche Leitindex hatte sich in den letzten Tagen des alten Jahres mit einer Erholungsrally wieder der Marke von 16.000 Punkten genähert. Letztendlich verbuchte der DAX 2021 mit einem Plus von fast 16 Prozent das dritte Gewinnjahr in Folge. Der Börsenexperte Christoph Geyer schliesst einen holprigen Jahresstart nicht aus. "Die freundliche Phase vor und zwischen den Feiertagen dürfte mit dieser Intensität kaum weiterlaufen. Dazu waren die Umsätze zu gering und die Versuchung, Gewinne mitzunehmen dürfte zu gross sein." Bestimmendes Thema bleibt erst einmal die Corona-Pandemie. Hier gibt es vorsichtig optimistisches Äusserungen von Experten zur Omikron-Variante des Coronavirus, da diese offenbar etwas weniger schwere Verläufe zu verursachen scheint. Das Risiko für Ungeimpfte bleibt aber hoch. Im Blick bleibt auch die Immobilienkrise in China. Die Aktien des hoch verschuldeten Immobilienentwicklers Evergrande wurden in Hongkong erneut vom Handel ausgesetzt. Laut Medienberichten liess der Konzern abermals eine Frist zur Zahlung von Anleihezinsen verstreichen.

WALL STREET

An den US-Börsen prägten am letzten Handelstsg 2021 Verluste das Bild.

So verlor der Dow Jones 0,16 Prozent und schloss bei 36.338,30 Punkten. Die Jahresbilanz kann sich aber dennoch sehen lassen: Das Börsenbarometer konnte im alten Jahr rund ein Fünftel zulegen. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite schaffte es am letzten Handelstag des alten Jahres nicht in die Gewinnzone und verlor schlussendlich 0,61 Prozent auf 15.644,97 Punkte. Im Gesamtjahr hatte das Börsenbarometer mit einem Plus von mehr als 21 Prozent aber deutliche Gewinne eingefahren.

Marktbewegende Nachrichten gab es weder aus der Unternehmens- noch aus der Konjunkturwelt. Fachleute beschrieben den Handel als dünn, wichtige Weltbörsen wie Frankfurt, Tokio und Zürich bleiben an diesem Tag geschlossen.

ASIEN

An Asiens Börsen findet teilweise feiertagsbedingt am Montag kein Handel statt. Am japanischen Aktienmarkt wird der Neujahrsfeiertag nachgeholt, der Nikkei hatte an seinem letzten Handelstag, dem 30.12.2021, bei 28.791,71 Punkten geschlossen und dabei 0,40 Prozent verloren.

Auch auf dem chinesischen Festland wird am Montag nicht gehandelt. Dort hatte sich der Shanghai Composite das alte Jahr am 31.12.2021 mit einem Plus von 0,57 Prozent bei 3.639,78 Indexpunkten beendet. Lediglich in Hongkong wurde der Handel im neuen Jahr bereits wieder aufgenommen: Der Hang Seng rutscht gegen 07 Uhr MEZ um 0,50 Prozent auf 23.280,86 Punkte ab.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX