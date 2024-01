Schwache Vorgaben für den ATX -- DAX vorbörslich tiefer -- Uneinheitliche Entwicklung in Asien

Am heimischen Aktienmarkt könnte die durchwachsenen US-Vorgaben für Startverluste sorgen. Auch in Deutschland deutet sich ein schwächerer Handelsstart an. An den Aktienmärkten in China zeigen sich nach den schwachen US-Vorgaben unterschiedliche Entwicklungen.

AUSTRIA

Der Handel in Wien zeigte sich am ersten Handelstag des Jahres letztlich schwächer.

Der ATX notierte kurz nach Handelsbeginn marginal tiefer. Im weiteren Verlauf entfernte er sich zunächst nicht weit von der Nulllinie bevor er dann doch endgültig ins Minus drehte und den Handelstag letztlich 0,67 Prozent niedriger bei 3.412,02 Punkten beendete.

Die Wiener Börse hat am Dienstag im Verlauf Abgaben verzeichnet. Die Stimmung hatte im Tagesverlauf gedreht - auch in Europa. Die Handelsvolumina dürften zu Beginn des Jahres gering bleiben, ehe sich Händler später im Jänner wieder zurückmelden, schrieben Marktbeobachter. Ab der zweiten Handelswoche wird wieder mit einem normalisierten Handel gerechnet.

Die Wiener Börse hatte am Freitag den letzten Handelstag des Jahres 2023 mit moderaten Gewinnen beendet. Der österreichische Aktienindex ATX legte in einer verkürzten Börsensitzung 0,61 Prozent auf 3.434,97 Punkte zu. Auf Jahressicht hat der Index damit 9,88 Prozent gewonnen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Markt dürfte den zweiten Handelstag des Jahres mit Verlusten begrüßen.

Der DAX hatte am Vortag 0,11 Prozent fester bei 16.769,36 Zählern geschlossen.

Nach einem durchwachsenen Start in das neue Börsenjahr ist am Mittwoch mit leicht nachgebenden Aktienkursen zu rechnen. Als belastend dürften sich vor allem die Kursverluste an der US-Technologiebörse Nasdaq erweisen, dort war der NASDAQ 100-Index am Vorabend auf den tiefsten Stand seit Mitte Dezember gerutscht.

Offensichtlich sind die Anleger zum Jahresstart nicht allzu risikobereit. Die Mehrheit versucht offenbar, zu günstigeren Kursen in den Markt zu kommen", schrieb Analyst Thomas Altmann am Morgen mit Blick auf die Kursschwäche der US-Tech-Aktien. Der Start an der Wall Street in das Jahr 2024 sei "richtig schiefgegangen".

Nach dem Börsenschluss könnte am Abend das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed einen Blick wert sein. Auf dem Treffen Mitte Dezember hatte die Fed Zinssenkungen in Aussicht gestellt. Etliche Beobachter rechnen bereits für die Sitzung im März mit niedrigeren Leitzinsen. An den Märkten wird man daher den Wortlaut des Protokolls auf Hinweise zur zukünftigen Geldpolitik analysieren.

WALL STREET

An der Wall Street gab es am ersten Handelstag 2024 unterschiedliche Vorzeichen.

Der Dow Jones Index hielt sich auf hohem Niveau stabil und schloss mit einem marginalen Plus von 0,07 Prozent bei 37.715,64 Punkten. Der NASDAQ Composite rutschte daneben deutlicher ab und ging mit einem Minus von 1,63 Prozent bei 14.765,94 Punkten in den Feierabend.

Die US-Aktienmärkte starteten damit durchwachsen in das neue Börsenjahr. Die Mehrheit der Anleger ziehe derzeit wohl ihre Wetten auf rasch sinkende Leitzinsen zurück und spekuliere nun darüber, dass der jüngste Börsenaufschwung übertrieben gewesen sei, hieß es am Markt. "Es ist aber nicht ungewöhnlich, dass die Märkte eine Pause einlegen, um eine Hausse von der Größenordnung des gerade zu Ende gegangenen vierten Quartals zu verdauen", relativierte Marktstratege John Stoltzfus von Oppenheimer Asset Management.

Die US-Aktienmärkte hatten den Großteil ihrer Jahresgewinne in der Ende Oktober begonnenen Rally erzielt. Der Dow Jones Industrial schaffte 2023 ein Plus von fast 14 Prozent, während der technologielastige NASDAQ 100

ASIEN

An den größten Börsen in Asien sind am Mittwoch unterschiedliche Vorzeichen auszumachen.

In Tokio fand weiter kein kein Handel statt. Der Nikkei 225 gab am vergangenen Freitag letztlich 0,22 Prozent auf 33.464,17 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland schafft es der Shanghai Composite über die Nulllinie und legt zwischenzeitlich 0,15 Prozent auf 2.966,83 Punkte zu. In Hongkong geht es für den Hang Seng unterdessen deutlicher abwärts: Zeitweise beträgt der Abschlag 0,96 Prozent auf 16.627,72 Punkte.

Die asiatischen Aktienmärkte sind am Mittwoch teilweise den schwachen Vorgaben der Wall Street gefolgt. Dort war es nach der Rally der vergangenen Wochen zu Gewinnmitnahmen gekommen - insbesondere bei als besonders zinsempfindlich geltenden Aktien aus dem Technologiesektor und von Unternehmen aus dem Wachstumssegment. Hintergrund waren zugleich anziehende Renditen am Anleihemarkt, ebenfalls ausgelöst durch Gewinnmitnahmen aber auch Sorgen vor einer zu weit gelaufenen Spekulation über das Ausmaß der 2024 vom Markt eingepreisten Zinssenkungen.

In Tokio wurde erneut feiertagsbedingt nicht gehandelt. Dort startet das Börsenjahr am morgigen Donnerstag.

Die Marktteilnehmer warteten nun auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag und erhofften sich davon Erkenntnisse über die Lage der US-Wirtschaft und damit die Aussichten für den Zinskurs der US-Notenbank, hieß es. Erste Indikationen könnten bereits die später am Tag anstehenden Daten zu den offenen Stellen und am Donnerstag der ADP-Arbeitsmarktbericht über die neu geschaffenen Jobs in der US-Privatwirtschaft liefern.

