ATX und DAX schwächer erwartet -- Börsen in Fernost in Rot

Die Indizes in Asien geben am Freitag nach. Der heimische Aktienmarkt erzielt am Donnerstag Zuwächse. Dagegen erwies sich der deutsche Börsenhandel als äußerst fragil.

AUSTRIA

Der Wiener Handel dürfte am Freitag mit einem Verlust eröffnen.

Eine Stunde vor handelsbeginn tendiert der Leitindex ATX 1,3 Prozent niedriger bei 1.955 Zählern.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Freitag voraussichtlich mit einem Abschlag starten.

Eine Stunde vor Handelsauftakt steht der DAX 0,6 Prozent im Minus bei 9.515 Einheiten.

WALL STREET

Die Wall Street verzeichnete am Donnerstag letztlich Gewinne.

Der Dow Jones eröffnete den Tag und wechselte schon kurz darauf mehrfach das Vorzeichen. Bis zum Handelsende konnte er dann aber 2,24 Prozent zulegen auf 21.413,44 Punkte. Der Nasdaq Composite startete daneben ebenfalls im Minus und wechselte mehrfach das Vorzeichen. Zum Sitzungsende konnte aber auch er einen Gewinn verzeichnen. Plus 1,72 Prozent auf 7.487,31 Zähler standen an der Tafel.

Düstere Signale vom US-Arbeitsmarkt in Zeiten der Viruskrise hatten am Donnerstag an der Wall Street die Nervosität hoch gehalten. Dem gegenüber stand jedoch eine Erholungsrally an den Ölmärkten, die sich positiv auf Aktien der Branche auswirkte. Als Kurstreiber an den Ölmärkten fungierte eine Twitter-Nachricht von Donald Trump. Russland und Saudi-Arabien wollen nach Darstellung des US-Präsidenten ihre Ölproduktion absenken. Trump erklärte unter Berufung auf ein Gespräch mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, er "erwarte und hoffe", dass die Länder ihre Produktion um zehn oder möglicherweise sogar 15 Millionen Barrel kürzen könnten. Die Rally verlor jedoch wieder etwas an Schwung, weil der Kreml die Darstellung umgehend zurückwies.

ASIEN

Am Freitag geht es mit den asiatischen Indizes abwärts.

Der Nikkei weist aktuell (06:45 Uhr) einen Verlust von 0,75 Prozent bei 17.685,33 Punkten aus.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 0,33 Prozent auf 2.771,34 Zähler. In Hongkong gibt der Hang Seng 0,60 Prozent ab auf 23.141,47 Einheiten.

Händler verweisen angesichts der Coronovirus-Pandemie auf das nahende Wochenende, welches Anleger zur Vorsicht mahne. Anleger wollten übers Wochenende nicht zuviel risikoreiche Positionen halten, heißt es angesichts der weltweit weiter explodierenden Fallzahlen bei Neuinfektionen und Todesfällen.

Darüber hinaus ist die Ölpreisrally des Vortages schon wieder ausgelaufen, die Ölpreise geben ein gutes Stück ihrer Vortagesaufschläge wieder ab. US-Präsident Donald Trump hatte mit seiner Ankündigung, die sich einen Preiskrieg liefernden Streithähne Saudi-Arabien und Russland zu einer Förderbegrenzung bewegen zu können, die Erdölpreise nach oben getrieben. Nun kommen Zweifel über den Erfolg von Trumps Vorstoß auf. Händler bezweifeln, dass es überhaupt eine Dreierkonferenz geben werde. Die sinkenden Rohölpreise belasten auch die Aktienmärkte. Andere Händler verweisen auf die historisch hohe Zahl an US-Bürgern, die sich in der Vorwoche wegen der Coronakrise arbeitslos gemeldet hatten.

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im März zwar verbessert. Der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor lag damit aber immer noch auf dem zweitniedrigsten Niveau seit Beginn der Erhebung und weiterhin außerhalb des Wachstumsbereichs.

Der Einkaufsmanagerindex der Sonderverwaltungszone Hongkong war der zweitschwächste überhaupt, wie IHS Markit anmerkt. Die Erholung im März fiel minimal aus, die wirtschaftliche Aktivität verharrte tief im Rezessionsmodus. Der Durchschnitt des Index im ersten Quartal trübte sich sogar weiter ein. Vor allem das Geschäft mit dem chinesischen Kernland leide, heißt es. Gestützt wird der chinesische Aktienmarkt daher von der Hoffnung weitere Stimuli, wie die Analysten von KGI sagen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa - AFX