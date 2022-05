Ruhiger Handel in Asien

An vielen Märkten in Fernost ist am Dienstag Feiertagspause.

AUSTRIA

Die Wiener Börse war am Montag von kräftigen Abschlägen geprägt.

Der ATX vergrößerte seinen frühen Verlust im Verlauf und schloss 1,51 Prozent tiefer bei 3.236,28 Punkten.

Zunächst lasteten schwache US-Vorgaben auf dem heimischen Markt und auch zum Wochenstart zeigen sich die Anleger an der Wall Street zurückhaltend. Mit Blick auf mögliche Impulsgeber steht die neue Handelswoche ganz im Zeichen der Geldpolitik der Federal Reserve. Im Vorfeld der US-Zinssitzung hielten sich auch die Anleger in Wien zurück.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland zogen sich am Montag vom Markt zurück.

Der DAX baute seinen anfänglichen Abschlag im weiteren Verlauf noch aus und ging letztlich 1,13 Prozent tiefer bei 13.939,07 Punkten in den Feierabend.

In der Vorwoche hatte sich der DAX zeitweise 13.500 Punkten genähert, bevor ihm mit einem Anstieg auf deutlich über 14.000 Punkte dann eine Erholung gelang. Dennoch blieb für den April ein Verlust von gut zwei Prozent. "Dass jetzt ausgerechnet der Mai beginnt, dem ein besonders schlechter Ruf vorauseilt, ist sicherlich nicht hilfreich", erläuterte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Zum Wochenauftakt belasteten zunächst sehr schwache Vorgaben aus den USA, wo die wichtigsten Indizes vor dem Wochenende wieder tief abgetaucht waren. Auch am Montag zeigen sich die Anleger an der Wall Street zurückhaltend.

Im Wochenverlauf richtet sich der Fokus der Anleger auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch mit der Fortsetzung der Zinswende. Nach jüngsten deutlichen Signalen der Fed angesichts der hohen Inflation wird am Markt mit einer stärkeren Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte gerechnet. Höhere Zinsen belasten tendenziell den Aktienmarkt.

WALL STREET

Nach den kräftigen Verlusten zum Wochenausklang zeigten sich US-Anleger zum Wochenstart wieder etwas zuversichtlicher.

Der Dow Jones war im Handelsverlauf auf Richtungssuche, entschied sich schlussendlich aber für grünes Terrain und schloss mit einem Plus von 0,26 Prozent bei 33.063,61 Zählern. Auch beim Techwerteindex NASDAQ Composite übernahmen die Verkäufer das Ruder, das Börsenbarometer schloss 1,63 Prozent höher bei 12.536,02 Zählern.

Dabei halfen am Montag zeitweise positiv aufgenommene Konjunkturdaten zur Stimmung in der Industrie. Die Grundstimmung der Anleger war weiter von Vorsicht geprägt, bevor am Mittwoch der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed auf der Agenda steht.

Es wird mehrheitlich eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte erwartet, um die weiter steigende Inflation in den Griff zu bekommen. "Die Fed wird wohl eine Erhöhung um 50 Basispunkte ankündigen, begleitet von all den Formulierungen, die mit einer strafferen Geldpolitik einhergehen, solange die Daten darauf hindeuten, dass dies notwendig ist", sagt David Bahnsen, Chief Investment Officer beim Vermögensverwalter Bahnsen Group.

Die Berichtssaison legte zu Wochenbeginn eine kleine Pause ein.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen sich im Dienstagshandel nur wenig bewegt.

In Japan bleibt die Börse am Dienstag geschlossen, dort wird der "Tag der Verfassung" gefeiert. Der Nikkei war zum Wochenstart um moderate 0,11 Prozent auf 26'818,53 Punkte gefallen.

Auch auf dem chinesischen Festland ruht der Handel weiter, dort hatte der Shanghai Composite am 29. April mit einem Plus von 2,41 Prozent bei 3'047,06 Punkten geschlossen. Leichte Gewinne werden unterdessen aus Hongkong gemeldet, wo der Hang Seng in Hongkong zeitweise 0,12 Prozent höher bei 21'114,25 Zählern notiert.

Sehr wenig tut sich am Dienstag an den Aktienmärkten in Ostasien und in Sydney. Dazu dürfte auch beitragen, dass in Japan, Festlandschina und auch in Singapur feiertagsbedingt der Handel pausiert. In Japan wird erst am Freitag wieder gehandelt, in Schanghai am Donnerstag. Daneben sorgt laut Teilnehmern die am Mittwoch bevorstehende Zinsentscheidung in den USA für Zurückhaltung.

In Hongkongbremsen neben den jüngsten schwach ausgefallenen Konjunkturdaten aus China schwache Technikwerte etwas. Dabei dürfte es sich aber vor allem um Gewinnmitnahmen handeln. Dazu beigetragen hatte, dass Peking offenbar eine Pause seiner monatelangen Kampagne gegen Technologieunternehmen vorbereitet. Mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten, die Behörden wollten die rapide Verschlechterung der wirtschaftlichen Aussichten des Landes aufhalten und die oberste Internet-Regulierungsbehörde werde sich mit den umkämpften Technikgiganten des Landes treffen, um die Regulierungskampagne zu besprechen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX