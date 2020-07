ATX leicht im Minus -- DAX etwas höher -- Märkte in Fernost mit Zuschlägen

Der heimische Markt zeigt sich im frühen Freitagshandel mit roten Vorzeichen. Der DAX notiert in der Gewinnzone. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen vor dem Wochenende Gewinne.

AUSTRIA

Der Wiener Handel ist am Freitag von leichten Abschlägen geprägt.

Der ATX tendierte kurz nach Handelsbeginn 0,2 Prozent höher bei 2.292,93 Punkten, steht nun jedoch leicht im Minus.

Die Wiener Börse zeigt sich am Freitag mit etwas tieferer Tendenz. Die Vorgaben von den US-Börsen und den asiatischen Märkten sind ganz klar positiv. Allerdings drücken Coronasorgen und steigende Infektionszahlen etwas die Stimmung. Im Verlauf bleiben zudem Impulse aus den USA aus - denn dort ist heute vorgezogener Feiertag vor dem morgigen Unabhängigkeitstag.

DEUTSCHLAND

Vor dem Wochenende lassen es Anleger in Deutschland ruhig angehen.

Der DAX eröffnete den letzten Handelstag der Woche mit einem Zuschlag von 0,29 Prozent auf 12.644,60 Einheiten und verbleibt auch anschließend leicht im Plus.

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Freitag nach den bisher deutlichen Wochengewinnen zum Handelsauftakt etwas höher. Es könnte allerdings im Verlauf zu Gewinnmitnahmen kommen. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex knapp drei Prozent zugelegt und damit das bisherige Wochenplus auf mehr als vier Prozent ausgebaut. Der Markt schwankt derzeit weiter zwischen der Hoffnung auf eine Erholung der Konjunktur und Corona-Sorgen, die derzeit fast jeden Tag mit neuen hohen Infektionszahlen vor allem in den USA befeuert werden.

WALL STREET

Anleger in den USA waren am Donnerstag in Feierlaune.

Der US-Leitindex Dow Jones legte zum Sitzungsstart um 0,78 Prozent auf 25.936,45 Punkte zu und kletterte zwischenzeitlich weiter, gab einen Teil seiner Gewinne jedoch wieder ab. Bis zum Handelsende blieb ein Aufschlag von 0,36 Prozent bei 25.828,45 Einheiten an der Kurstafel stehen. Der NASDAQ Composite startete ebenfalls freundlich und ging 0,52 Prozent höher bei 10.207,63 Punkten ins lange Wochenende.

Eine überraschend starke Erholung am US-Arbeitsmarkt lieferte der Wall Street am Donnerstag neuen Aufwind. "Nachdem die Corona-Beschränkungen gelockert wurden und sich Stimmungsindikatoren zuletzt aufgehellt haben, kann auch der Arbeitsmarkt überzeugen", schrieb Helaba-Analyst Ralf Umlauf.

Die Lage auf dem krisengeschwächten Arbeitsmarkt entspannte sich deutlich. Die Arbeitslosenquote fiel in den USA im Juni von 13,3 Prozent im Vormonat auf 11,1 Prozent und damit deutlich kräftiger als erwartet. Die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft stieg ebenfalls sehr viel deutlicher.

ASIEN

Am Freitag geht es an den asiatischen Märkten nochmal aufwärts.

In Tokio legt der Nikkei aktuell 0,26 Prozent zu auf 22.203,11 Punkte. (7.04 Uhr MESZ)

Der Shanghai Composite verbucht derweil einen Gewinn von 1,04 Prozent auf 3.122,56 Zähler. In Hongkong steigt der Hang Seng 0,84 Prozent auf 25.336,08 Einheiten.

Die asiatischen Börsen folgen am Freitag dem Muster der Wall Street: Die hatte positiv auf deutlich besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten für Juni reagiert angesichts von Anzeichen einer schneller als gedacht verlaufenden Erholung der US-Wirtschaft aus der Pandemie-Krise. Im Späthandel bröckelten die Gewinne in den USA aber ab, weil diese Sicht wegen immer weiter und schneller steigender Neuinfektionen in den USA ins Wanken geriet.

Die Zahl der Neuinfektionen in den USA erreichte neue Rekordhöhen, so dass in einigen Bundesstaaten das Wiederhochfahren der Wirtschaft regional wieder rückgängig gemacht wurde. Zur Vorsicht mahnt Anleger auch der US-Unabhängigkeitstag, den viele US-Amerikaner gemeinsam verbringen dürften, womit die Infektionsgefahr zusätzlich steigt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX