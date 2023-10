Zinsangst dominiert weiter das Geschehen: Asiens Börsen mit herben Abschlägen

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag im Handelsverlauf in die Verlustzone.

Der ATX bewegte sich kurz nach Handelsbeginn auf grünem Terrain und blieb zunächst freundlich. Im Laufe des Tages fiel er jedoch auf rotes Terrain zurück. Er beendete die Sitzung schließlich 1,27 Prozent tiefer bei 3.128,03 Punkten.

Die vorläufige Einigung im US-Budgetstreit vom Wochenende brachte damit nur kurzfristig positive Impulse. Demokraten und Republikaner hatten sich zuletzt auf einen Übergangsetat geeinigt und damit die Finanzierung der US-Bundesbehörden vorerst bis zum 17. November gesichert.

Schwache Konjunkturdaten kamen hingegen am Vormittag aus der Eurozone. Die Stimmung in den Industrieunternehmen des Währungsraums hat sich im September auf niedrigem Niveau noch etwas weiter verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 43,4 Zähler, wie S&P nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte.

Derweil ist die Aktivität in der US-Industrie laut einer Umfrage von S&P Global im September kaum noch gesunken. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 49,8 von 47,9 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 47,6 erwartet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Montag schwach.

Der DAX gewann zur Eröffnung hinzu und blieb zunächst fest. Im Verlauf schmolzen die Gewinne jedoch ab und das deutsche Börsenbarometer fiel ins Minus. Letztlich ging es 0,91 Prozent abwärts auf 15.247,21 Punkte.

Die Anleger gingen vorsichtig in den Oktober. Nach verheißungsvollem Start ging der Rückenwind für den DAX am Montag im Verlauf verloren. Zum Start in die Woche fehlten zum einen die Impulse aus Asien wegen der Feiertage an den chinesischen Börsen und in Seoul. In Tokio kam trotz eines unerwartet guten Tankan-Berichts keine Dynamik auf. Auch wenn die Börsen am morgigen Tag der Deutschen Einheit offen haben, haben sich einige Marktteilnehmer ins verlängerte Wochenende verabschiedet.

Börsianern zufolge brachte es nur vorübergehend etwas Erleichterung, dass sich Demokraten und Republikaner am Wochenende in den USA auf einen Übergangsetat geeinigt haben. Laut dem Analysten Pierre Veyret vom Broker Activtrades ist dies zwar positiv, aber nur kurz förderlich für die Stimmung, da das langfristige Schuldenproblem in Washington damit nicht gelöst werde. Eine drohende Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung wurde zunächst nur bis Mitte November vertagt.

Einkaufsmanagerindizes aus Europa zeichneten derweil ein schwaches Konjunkturbild: Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im September auf bereits niedrigem Niveau leicht verschlechtert. Derweil ist die Aktivität in der US-Industrie laut einer Umfrage von S&P Global im September kaum noch gesunken. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 49,8 von 47,9 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 47,6 erwartet.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich zum Wochenbeginn mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der Dow Jones Index notierte zur Startglocke etwas leichter und präsentierte sich auch im weiteren Verlauf schwächer. Letztlich fiel er 0,22 Prozent auf 33.433,22 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite zeigte sich zum Handelsstart noch minimal tiefer, konnte anschließend jedoch in die Gewinnzone drehen. Er beendete den Tag mit einem Zuschlag von 0,67 Prozent bei 13.307,77 Zählern.

Für Belastung sorgen zum Start in den Oktober vorerst auch weiterhin Zinsbefürchtungen. Dagegen herrschte Erleichterung, dass im letzten Moment eine US-Haushaltssperre abgewendet wurde.

Der US-Kongress hat am Samstagabend einen drohenden Stillstand der Regierung verhindert. Nur wenige Stunden vor Ablauf der Frist stimmte der Senat nach dem Repräsentantenhaus mit überparteilicher Mehrheit für den Gesetzesentwurf und wendete damit einen sogenannten Shutdown ab. Der Haushalt gewährt allerdings nur einen kurzen Aufschub bis Mitte November - der Streit um einen neuen Bundeshaushalt zwischen den Demokraten und den Republikanern ist damit nur verschoben.

Derweil ist die Aktivität in der US-Industrie laut einer Umfrage von S&P Global im September kaum noch gesunken. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 49,8 von 47,9 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 47,6 erwartet.

ASIEN

Am Dienstag wird in Japan und in Hongkong wieder gehandelt - es dominieren die Bären.

In Tokio notiert der Nikkei derzeit (07:40 Uhr MESZ) 1,69 Prozent niedriger bei 31.222,33 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland ruht der Handel auch am Dienstag. Der Shanghai Composite verharrte daher weiter auf seinem Schlussstand von Donnerstag bei 3.110,48 Zählern (+0,1 Prozent). In Hongkong starten die Börsen mit kräftigen Verlusten in die neue Woche, nachdem am Montag die Märkte feiertagsbedingt geschlossen blieben. Der Hang Seng gibt derzeit satte 3,18 Prozent auf 17.242,46 Einheiten nach.

Auf der Stimmung lastet der neuerliche Anstieg der US-Anleiherenditen. Während in Shanghai und Seoul der Handel feiertagsbedingt erneut pausiert, geht es an der Börse in Hongkong nach dem langen Wochenende erst einmal steil abwärts.

In Japan wird das Zinsthema gespielt, nachdem die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen den höchsten Stand seit zehn Jahren erreicht hat. Der Yen zeigt sich derweil unbeeindruckt von der Ankündigung des japanischen Finanzministers Shunichi Suzuki, dass die japanische Regierung am Devisenmarkt zugunsten der heimischen Währung intervenieren werde, sollte diese zu sehr abwerten. Dabei werde kein bestimmtes Kursniveau angestrebt, vielmehr konzentriere man sich auf die Volatilität, so der Minister.

