ATX im Minus erwartet -- DAX dürfte kaum verändert starten -- Asiatische Indizes geben nach - Feiertag in Japan

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Mittwoch zunächst nachgeben, während der deutsche Leitindex kaum bewegt erwartet wird. An den Märkten in Fernost sind zur Wochenmitte Minuszeichen zu sehen. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag freundlich.

AUSTRIA

In Wien dürfte es zur Wochenmitte weiter abwärts gehen.

Der ATX wird vorbörslich um 0,85 Prozent tiefer bei 3.746 Punkten erwartet. Am Dienstag konnte er sein Minus letztlich auf 0,13 Prozent bei 3.777,96 Punkten eigrenzen.

Zur Wochenmitte steht die US-Geldpolitik im Mittelpunkt. Am Abend verkündet die Notenbank Federal Reserve ihren Zinsentscheid. Es wird damit gerechnet, dass die Fed mit dem Ausstieg aus ihren milliardenschweren Wertpapierkäufen beginnt. Die Käufe wurden zu Beginn der Corona-Krise aufgelegt und haben die Bilanz der Fed auf den Rekordwert von 8,5 Billionen Dollar steigen lassen. Gründe für den angepeilten Ausstieg sind das wieder solide Wirtschaftswachstum und die erhöhte Inflation.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex steuert auf einen unbewegten Start zu.

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen um 0,05 Prozent tiefer bei 15.946 Punkten. Am Dienstag schloss er mit plus 0,94 Prozent bei 15.954,45 Punkten.

Der DAX dürfte am Mittwoch in Lauerstellung auf einen Höchststand bleiben. Das Rekordhoch vom August bei 16.030 Punkten bleibt im Visier, zumal auch die US-Indizes ihre Rekordjagd fortsetzten. "Der deutsche Leitindex befindet sich nun bereits Anfang November in der Jahresend-Rally", konstatierte der technische Analyst und Kapitalmarktexperte Martin Utschneider von Donner & Reuschel. Saisonal spreche alles für weiter steigende Kurse: "Statistisch betrachtet beginnen nun die sechs besten Börsenmonate", so Utschneider.

Mit Spannung erwartet werden die Signale der US-Notenbank am Abend nach der zweitägigen Fed-Sitzung. Es wird mit nicht weniger als dem Anfang vom Ende der milliardenschweren Anleihekäufe gerechnet - dem sogenannten Tapering. "Da die Fed auch schon den Tapering-Prozess auf ihrer September-Sitzung umrissen hat, dürfte es hier keine großen Überraschungen geben", hieß es bei den Devisenexperten der Commerzbank. "Entscheidend für den Markt ist daher, welche Signale die Fed in Bezug auf eine erste Zinserhöhung liefert." Ob sie etwas klarer werde als die EZB, sei offen.

WALL STREET

An der Wall Street ging der Rekordlauf vieler Indizes am Dienstag mit moderatem Tempo weiter.

Der Dow Jones startete am Dienstag nahe der Nulllinie und legte anschließend etwas zu. Dabei wagte er sich über die 36.000er-Marke, die er am Vortag erstmals überwunden hatte, und markierte ein neues Allzeithoch. Er verließ den Handel letztlich mit einem Zuschlag von 0,39 Prozent bei 36.052,89 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging derweil minimal leichter in die Sitzung. Anschließend vermochte er es jedoch auf grünes Terrain zu wechseln und beendete den Tag 0,34 Prozent stärker bei 15.649,60 Zählern.

Starke Quartalsberichte wurden als positives Argument aufgeführt, während das Warten auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed die Risikobereitschaft nicht zu groß werden ließ. "Es ist mittlerweile Konsens, dass die Fed ihren Einstieg in den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik verkünden wird", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Die Börsen erwarteten zur Wochenmitte einen konkreten Fahrplan für die Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe, die noch in diesem Jahr beginnen dürfte.

Unter den Einzelwerten stand unter anderem der Pharmakonzern Pfizer mit seinen Quartalsbericht im Blick, denn er meldete dank starker Umsätze mit seinem gemeinsam mit BioNTech hergestellten COVID-19-Impfstoff starke Gewinne.

ASIEN

An den Börsen in Asien geben die Kurse am Mittwoch nach.

In Japan wird zur Wochenmitte aufgrund eines Feiertages nicht gehandelt. Der japanische Leitindex Nikkei verharrt somit auf seinem Schlussstand von Dienstag. Da hatte er letztlich 0,43 Prozent auf 29.520,90 Punkte verloren.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite gegen 6:50 Uhr unserer Zeit um 0,55 Prozent abwärts auf 3.486 Einheiten.

Der Hang Seng in Hongkong verliert zur gleichen Zeit 0,99 Prozent auf 24.850 Zähler. Experten sehen hier eine Konsolidierung.

Marktteilnehmer sprechen von Zurückhaltung im Vorfeld der Beschlüsse der US-Notenbank am Abend (MEZ). Von der US-Notenbank wird erwartet, dass sie beschliesst, im Laufe des Monats mit der Reduzierung ihres Kaufprogramms (Tapering) zu beginnen, die Stimuli also zurückfährt. Gerechnet wird an den Märkten allgemein mit einer Reduzierung um 15 Milliarden Dollar, wobei sie aktuell monatlich für 120 Milliarden Dollar Anleihen kauft.

In Schanghai belasten zudem wieder gestiegenen Corona-Sorgen. So ist die Zahl der Neuinfektionen auf den höchsten Stand seit drei Monaten geklettert. Der Markt fürchtet die erneute Verhängung von Beschränkungen.

Kaum Unterstützung liefern dagegen besser als erwartet ausgefallene chinesische Konjunkturdaten. Die Aktivität im Dienstleistungssektor hat sich im Oktober beschleunigt, der Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg dabei auf den höchsten Stand seit Juli. Die offiziellen PMI-Daten hatten dagegen gezeigt, dass die Expansion im Service-Sektor etwas an Schwung verloren hat.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX