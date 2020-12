ATX und DAX mit leichtem Minus -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus

AUSTRIA

Der Handel in Wien verläuft am Donnerstag in ruhigen Bahnen.

Der ATX notiert kurz nach Börsenstart 0,2 Prozent leichter bei 2.602,32 Zählern.

"An den Finanzmärkten dominiert zwar die Zuversicht, inzwischen scheint aber viel Positives eskomptiert zu sein und den Aktienmärkten geht allmählich die Luft aus", schreiben die Analysten von Helaba in ihrem Tageskommentar. Die Impfstoffkandidaten gegen COVID-19 von Moderna und BioNTech befinden sich in der Zulassung und es wird auf einen baldigen Impfstart und eine konjunkturelle Erholung im Verlauf des nächsten Jahres gesetzt, hieß es weiter.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt notiert am Donnerstag mit leichten Verlusten.

Der deutsche Leitindex DAX startete mit einem minimalen Abschlag von 0,06 Prozent auf 13.304,83 Punkten.

Ein stärkerer Euro belastet den deutschen Leitindex auch am Donnerstag. So erreichte die Gemeinschaftswährung am Morgen gegenüber dem US-Dollar einen neuen Höchststand seit Frühjahr 2018, was für die deutschen Exporte eine Belastung darstellt.

WALL STREET

Der Dow Jones konnte am Mittwoch moderate Gewinne verbuchen.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung leichter, konnte seine Verluste im Verlauf jedoch ausgleichen und ging 0,2 Prozent fester bei 29.883,79 Punkten aus dem Handel. Der NASDAQ Composite verharrte nach einem negativen Start hingegen im Minus und schloss marginale 0,05 Prozent tiefer bei 12.349,37 Zählern.

Etwas zurückhaltender ließen es die Anleger zur Wochenmitte am New Yorker Aktienmarkt angehen. Es war zunächst kein Treiber mehr, dass die Reihe an guten Nachrichten in puncto Corona-Impfstoffe mit einer ersten Zulassung in Grossbritannien eine Fortsetzung erhielt.

Zwar gab es auch wieder etwas mehr Hoffnung auf ein Konjunkturpaket in den USA. Doch dämpfend wirkte, dass die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft im November weniger gestiegen war als erwartet. Ausserdem will der designierte US-Präsident Joe Biden die Handelspolitik gegenüber China nach seinem Amtsantritt nicht sofort ändern. Biden sagte der "New York Times", er wolle die China-Politik zunächst umfassend und in Abstimmung mit den wichtigsten Verbündeten überprüfen.

In puncto Impfstoff gab es am Mittwoch eine erste Zulassung durch die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel, und zwar für den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioNTech und seines US-Partners Pfizer. Damit kann die Auslieferung in diesem Land beginnen.

ASIEN

In Asien notieren die wichtigsten Indizes uneinheitlich. Die überwiegende Tendenz ist jetzt positiv.

In Japan kann der Nikkei Aktuell (7.11 Uhr MEZ) minimale 0,06 Prozent auf 26.816,21 Punkte zulegen.

Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite derweil ein Minus von 0,36 Prozent auf 3.437,11 Einheiten. In Hongkong gewinnt der Hang Seng daneben 0,57 Prozent auf 26.683,30 Zähler hinzu.

Dass in China der Markit-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im November auf den höchsten Stand seit April 2010 gestiegen ist und mit einem Wert von 57,8 tief im Expansion anzeigenden Bereich liegt, sorgt für keine stärkeren Impulse. Am Montag hatte bereits der offizielle Index für China die gleiche Botschaft vermittelt, dass sich die chinesische Konjunktur nämlich weiter kräftig erholt vom Corona-Schock. Im Oktober lag der Wert noch bei 56,8.

An den Märkten in Schanghai und Hongkong sind weiter die zukünftigen Handelsbeziehungen zwischen China und den USA Thema. Auch unter dem neu gewählten Präsidenten Joe Biden dürfte sich an den angespannten Beziehungen zunächst wenig ändern, was für Unsicherheit sorge, so Marktbeobachter.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX