ATX an Nulllinie -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich im Plus

Der heimische Markt kann die anfänglichen Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex fällt an ins Minus zurück. Asiens Märkte tendierten am Freitag vorwiegend fester.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich nahe der Nulllinie.

Der ATX stieg schon kurz nach Handelsbeginn 1,01 Prozent auf 3.727,17 Punkte, fällt aktuell jedoch an seinen Schluss vom Vortag zurück.

Starke Vorgaben kamen aus den USA, und auch die wichtigsten asiatischen Indizes konnten tendenziell zulegen. Dennoch sind die Anleger weiter weiterhin nervös, das Geschäft volatil - Omikron und seine möglichen Auswirkungen lassen die Märkte vorsichtig bleiben. Am Donnerstag nach Börsenschluss wurde in den USA bekannt, dass der US-Kongress einen Übergangshaushalt verabschiedet und somit eine drohende Haushaltssperre verhindert hat. Auch datenseitig stehen zum Wochenende hin Veröffentlichungen in den USA im Blickpunkt. "Bei den Einkaufsmanagerindizes des Dienstleistungsgewerbes in Deutschland, Frankreich und der Eurozone handelt es sich um endgültige Werte und das von ihnen gezeichnete Bild einer soliden Stimmungslage sollte auch in Spanien und Italien vorherrschen. In den USA dagegen steht der Arbeitsmarktbericht im Mittelpunkt des Interesses", schrieben die Experten der Helaba.

DEUTSCHLAND

Am Freitag verlässt Anleger in Deutschland der Mut.

Der DAX startete 1,05 Prozent höher bei 15.422,90 Punkten in den Freitagshandel, fällt am gegen Mittag jedoch ins Minus.

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag zunächst ein Stück weit von seinen jüngsten Kursverlusten erholt. Die Anleger schwanken weiter zwischen der Corona-Angst und der täglichen Verlockung, gefallene Kurse zum Einstieg zu nutzen. Die Schaukelbörse setzt sich also fort. Angesichts der Unsicherheit durch Omikron verglich Marktbeobachter Michael Hewson vom Broker CMC Markets die vergangenen Tage mit einer Achterbahnfahrt der Kurse und Gefühle. Die Experten der Landesbank Helaba sehen die Gefahr für den DAX noch nicht gebannt. Weiter im Fokus steht für sie der Kampf um die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie. - zuletzt notierte der Index klar darunter. Neben der neuen Virusvariante rücken zum Wochenschluss auch Konjunkturdaten in den Blick: Aus den USA kommt am Nachmittag der monatliche Arbeitsmarktbericht, der als wichtiges Indiz für den künftigen Spielraum der US-Notenbank Fed bei ihrer geplanten geldpolitischen Straffung gilt. Zuletzt hatte es von Fed-Chef Jerome Powell Andeutungen gegeben, dass die Fed ihre Geldpolitik rascher als gedacht straffen könnte.

WALL STREET

Die US-Börsen wagten am Donnerstag einen weiteren Erholungsversuch.

Der Dow Jones konnte ein Plus von 1,82 Prozent auf 34.641,70 Punkte in den Feierabend retten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss daneben 0,83 Prozent höher bei 15.381,32 Zählern.

Zur Wochenmitte hatte der erste Fall einer Infektion mit der Virusvariante Omikron in den USA einen Erholungsversuch der angeschlagenen US-Börsen noch beendet. "Die Investoren tun sich schwer mit einer Einschätzung der wirtschaftlichen Folgen von Omikron, weil die Datenlage nicht ausreicht", schrieb UBS-Chefstratege Mark Haefele. Anleger erwarteten offenbar weitere Turbulenzen an den Börsen.

JPMorgan-Analyst Marko Kolanovic argumentierte indes: ersten Berichten zufolge könnte die Omikron-Variante weniger tödlich sein als ihre Vorgänger. Das würde sich mit Erkenntnissen aus der Entwicklung von Viren in der Vergangenheit decken. Ein Ende der Pandemie könnte dadurch in Sicht kommen und risikoreiche Anlagen wie Aktien davon profitieren.

ASIEN

Die Märkte Asien tendierten am Freitag überwiegend fester.

In Japan gewann der Nikkei letztlich 1 Prozent auf 28.029,57 Punkte.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland verbuchte derweil ein Plus von 0,94 Prozent auf 3.607,43 Stellen, während der Hang Seng in Hongkong als einziger 0,09 Prozent auf 23.766,69 Zähler abgab.

An den asiatischen Aktienmärkten hat am Freitag eine freundliche Stimmung geherrscht, nach der es zunächst nicht ausgesehen hatte. Den Ausreißer nach unten stellte der Markt in Hongkong, wo regulatorische Hürden für Verstimmung sorgten und die Sorge über eine neue Runde im US-chinesischen Handelsstreit umging. Diese Sorgen hatten die Börsen der Region anfänglich insgesamt stärker belastet, doch erholten sich die Kurse im Verlauf. Händler verwiesen auf das Ausbleiben neuer Negativschlagzeilen rund um die Omikron-Variante des Coronavirus.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX