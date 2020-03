ATX und DAX in Rot -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der Heimatmarkt bewegt sich ebenso wie der deutsche DAX am Mittwoch abwärts. Asien Börsen befinden sich am Mittwoch auf Richtungssuche.

AUSTRIA

Die Wiener Börse gibt am Mittwoch nach.

Der Leitindex ATX hat mit wenig veränderter Tendenz eröffnet und gibt im weiteren Handelsverlauf ab.

Das Thema an den Märkten ist unverändert die unklaren wirtschaftlichen Folgen durch die internationale Ausbreitung des Coronavirus.

Auf Unternehmensebene rückte am heimischen Markt Andritz mit vorgelegten Zahlen ins Blickfeld.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex fällt am Mittwoch in die Verlustzone.

Der DAX startete zwar 0,06 Prozent höher bei 11.992,59 Punkte, ist aber schon kurz nach Handelsstart ins Minus gedreht.

Die amerikanische Notenbank Fed hat in einem ausserplanmässigen Schritt ihren Leitzins deutlich um 0,50 Prozentpunkte gesenkt. Notenbankchef Jerome Powell erklärte den Schritt mit den wirtschaftlichen Risiken, die die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus darstelle.

Fachleute finden nicht nur lobende Worte für die Fed. Expertin Silvia Dall'Angelo vom Investmenthaus Federated Hermes spricht von einer überstürzten Reaktion, da die Auswirkungen der Virus-Krise noch nicht klar seien. Allianz-Chefökonom Ludovic Subran wirft die Frage auf, ob die Fed sich mit ihrem Vorgehen nicht noch mehr in die politische Schusslinie bringe. US-Präsident Donald Trump hatte unmittelbar nach der Fed-Entscheidung weitere Zinssenkungen gefordert.

WALL STREET

Die Wall Street päsentierte sich am Dienstag unentschlossen.

Der Dow Jones eröffnete noch stärker, im Anschluß wechselt der Leitindex jedoch mehrfach die Vorzeichen - im späten Handel knickt er dann deutlich ein, sodass er schlussendlich 2,94 Prozent auf 25.917,41 Einheiten verlor. Auch der Techwerte-Index NASDAQ Composite startete zwar fester, gab im weiteren Verlauf dann aber wieder ab. Für ihn ging es um 2,99 Prozent auf 8.684,09 Punkte runter.

Zwischendurch lies die unvermittelte Senkung des US-Leitzins um 50 Basispunkte die Kurse steigen, bevor einmal mehr die Unsicherheit zu Verkäufen anregte. Zuvor hatte es Spekulationen hinsichtlich einer konzertierten Aktion der globalen Notenbanken gegeben. Doch gab es bereits im Vorfeld auch skeptische Stimmen, ob Zinssenkungen angesichts der Kombination aus Nachfrage- und Angebotsschock ein geeignetes Mittel seien. "Zinssenkungen tragen dazu bei, das Investoren-Vertrauen zu stärken, jedoch werden sie nicht dazu beitragen, dass kranke oder unter Quarantäne stehende Menschen wieder arbeiten können", sagt Bruce Pang, Stratege bei China Renaissance Securities.

ASIEN

Asiens Börsen schlagen am Mittwoch unterschiedliche Richtungen ein.

In Japan steigt der Nikkei aktuell (07:10 Uhr) um 0,13 Prozent auf 21'109,37 Einheiten.

Dagegen geht es in China abwärts. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,32 Prozent auf 2'983,42 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong gibt 0,07 Prozent ab auf 26'266,61 Zähler.

Dass am Vortag die US-Notenbank mit dem gleichen Ziel den Leitzins um einen halben Punkte senkte, rief insgesamt aber in der Region keine Euphorie hervor, nachdem bereits an der Wall Street die Kurse danach sogar deutlicher gefallen waren.

Die normalerweise von den Aktienmärkten positiv aufgenommene Zinssenkung wurde zum einen als eher beunruhigendes Signal gewertet, was die Tragweite der Coronavirus-Epidemie betrifft, zum anderen gibt es Zweifel an der Wirksamkeit von Zinssenkungen. Schließlich habe man es mit einer Verbrauchervertrauenskrise zu tun und Produktionsprozesse wie Lieferketten blieben trotz der Zinssenkung stark beeinträchtigt. Viele der handelnden Akteure fragten sich zudem mit Blick auf den überraschenden und deutlichen Zinsschritt, ob die Notenbanker mehr wüssten als der breite Markt.

Etwas gebremst wurde die Stimmung daneben vom von Caixin ermittelten chinesischen Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor. Er war wie zuvor bereits veröffentlichte Pendants im Februar massiv eingebrochen auf ein Rekordtief. Auch in Hongkong fiel ein am Mittwoch veröffentlichter Einkaufsmanagerindex sehr stark zurück.

